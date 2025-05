El noruego, al término del tercer juego, solicitó la presencia del médico sorprendiendo a propios y extraños. Sobre esto, contó: "No estaba seguro de poder terminar el partido. Sentí algo en la costilla durante el calentamiento justo al final, antes de salir, y lo noté en casi todos los golpes. Pero recibí un tratamiento rápido y tampoco hay mucho más que se pueda hacer porque solo tienes tres minutos para tratarte".

"Lo veré más adelante. Pero solo me dieron un par de analgésicos. No es lo ideal, pero en una situación como esta hay que hacerlo. Agarré ritmo y mejoré a medida que avanzaba el partido. Entré en calor y subió la adrenalina, pero necesito que me lo examinen. Espero que no sea nada grave, pero fue bastante intenso", completó de cara a la final del Masters 1.000 de Madrid.

"Es molesto cuando sales a un partido así y sientes algo. No fue un mal comienzo, pero logré mantener el nivel y estar a la altura cuando tuve que hacerlo", confesó Ruud sobre sus dolores.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/ESPNtenis/status/1918336940111286591&partner=&hide_thread=false CASPER RUUD DERROTÓ A FRAN CERÚNDOLO Y ES FINALISTA EN #MADRID.



Mirá nuestros partidos de #Madrid en #DisneyPlus. pic.twitter.com/ADEZjm8x4W — ESPN Tenis (@ESPNtenis) May 2, 2025

Pese a eso, resaltó lo importante de haberse impueso en el marcador: "Estos son los momentos en los que el esfuerzo tiene recompensa, aunque la lesión me ha quitado un poco eso. Tiene cosas positivas y divertidas como viajar por el mundo y, la verdad, vivir esta vida es como un sueño. Pero hay luchas constantes. Casi todas las semanas tienes alguna dolencia, fatiga, estrés..".

"Pero me encanta lo que hago y eso es lo que me mantiene en marcha y motivado cada día. Pero también lamento decir a los aficionados que no reciben toda la información que tenemos. Hay cosas que uno se guarda para sí mismo, sobre todo cuando se trata de ciertos dolores y cosas. Hay más cosas de todo aquello que escuchan los aficionados", sentenció Ruud sobre la pista Manolo Santana de la Caja Mágica.