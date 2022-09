Otra víctima del padre de Guillermo Pérez Roldán: el mendocino Luis Moreschi dio un duro testimonio

►TE PUEDE INTERESAR: Guillermo Pérez Roldán confidencial: La reveladora serie de Star Plus

"Yo entrenaba con David Pía, el mejor entrenador que ha tenido Mendoza y él captó muchas cosas positivas de Guillermo", amplió.

"Comencé a vincularme con Raúl cuando él tenía 54 o 55 años. Él vino a Mendoza porque le dijeron que había chicos que jugaban bien; estaba Martín Alund, el mejor jugador de la provincia. En esos momentos no llegamos a nungún acuerdo para que nos entrenara, a los meses seguí jugando y era complicado porque no tenía sponsors", añadió.

"No me quedó otra que llamar a Raúl y le dije: 'quiero jugar al tenis'. Él me dijo: 'tomate el micro y venite, que yo te banco'. Y me fui a Tandil en abril del 2022, estuve 20 días viviendo en la casa de Raúl, con Liliana (la esposa de Raúl) y Guillermo", aclaró el ex tenista local.

"Me endulzó de tal forma para que me quedara. Los entrenamientos eran duros, pero no había malas palabras. Firmé contrato por siete años, me tuve que emancipar, el 80 por ciento de las ganancias eran para él y hubo muchas cosas que no se cumplieron", dijo.

La primera parte de la entrevista:

La segunda parte de la nota en Canal 7 Mendoza:

Embed

Los malos tratos que recibió Luis Moreschi de Raúl Pérez Roldán

"Me fui por seis meses a Europa y comenzaron los malos tratos de Raúl, la agresión verbal, como cuenta Guillermo en el documental. Cuando ganabas siempre había una crítica, te agredía de alguna forma", relató.

Luis-Moreschi.jpg

"Con el correr del tiempo empecé a jugar mejor, pero no era suficiente. Nos comparaba mucho a mí y a Guillermo con Máximo González. Es muy duro recordar esos momentos", señaló.

"Cuando vi la serie se me vinieron a la cabeza todos los momentos que viví, desde que pisé Tandil. Me junté una vez en Cañuelas con Raúl, me acompañó mi abuela y fui con un guardaespalda que me puso la señora Fortabat. Él me quería entrenar de nuevo, pero yo no quería saber nada", agregó.

"Si yo perdía, él se volvía loco, se sentaba y decía: 'mirá el esfuerzo que hacemos con los sponsors y los entrenadores'. Pero hablaba con un tono alto y agrediendo. Nunca me levantó la mano, pero a mi amigo sí lo agarró de la ropa, pero le sacó la mano", reveló consternado.

"Una vez me acalambré jugando y era porque él estaba detrás de la cancha quemándome la cabeza. Me decía que me iba a echar, que no le ponía ganas cuando jugaba", cerró.

La serie de Guillermo Pérez Roldán en Star Plus

Star Plus estrenó Guillermo Pérez Roldán confidencial, una nueva serie documental de tres episodios, producida por National Geographic Original Productions, que repasa la carrera del reconocido tenista, quien comparte en primera persona su experiencia vinculada a la violencia en el ámbito deportivo ejercida por su padre y entrenador, Raúl Pérez Roldán.