Los Pumitas cayeron sobre el final ante Sudáfrica en el cierre del Rugby Championship M20

Gran try de Rossetto para Los Pumitas

Embed

Ya en el complemento, los sudafricanos se acercaron con un try de Tiaan Jacobs convertido por Van Niekerk (21-14) y más tarde se pusieron a solo dos puntos (21-19) con la conquista de Casper Badenhorst.

El ingresado Santino Di Lucca desperdició un penal que le hubiera dado un poco de aire a Los Pumitas en el resultado y acto seguido hubo tarjeta amarilla para el pilar Gael Galván y el correspondiente penal de Van Niekerk puso arriba a los Junior Springboks (22-21) que luego estiraron la distancia con un try del capitán Zachary Porthen (27-21).

53715082378_0b6e0faa42_k.jpg Rossetto (11), autor de los 4 tries argentinos, celebra una de sus conquistas.

Con el desgaste de un partido durísimo, Los Pumitas llegaron al try otra vez a través de Rossetto y la conversión de Di Lucca, pegada al touch, los puso otra vez arriba (28 a 27) con solo 5' por jugar, una diferencia que no pudieron sostener ya que en la última hubo un penal frente a los palos y Van Niekerk no perdonó.

Los Pumitas ya piensan en el Mundial Juvenil

Los Pumitas, en cuyo plantel participaron los mendocinos García, Vivas, Asevedo, Llorens, Estanislao Rodríguez, Agustín Sarelli, Genaro Podestá (lo remplazó Llorens por lesión) y Julián Rossi, tienen ahora como objetivo el Mundial M20 que se jugará en Sudáfrica.

El Mundial M20 será entre el 29 de junio y el 19 de julio en Cape Town y Western Cape y Argentina se enfrentará en la Zona C con Sudáfrica, Inglaterra y Fiji.

Fotos: Prensa UAR/Gaspafotos.