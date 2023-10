Los Pumas definen ante Japón el pase a cuartos de final del Mundial de Rugby 2023

Al minuto un gran avance del pack derivó en un muy buen try de Santiago Chocobares como para darle al equipo argentino la dosis de confianza necesaria.

El try de Chocobares

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FScrumESPN%2Fstatus%2F1710974539616731238&partner=&hide_thread=false ¡A ESTE PIBE DAMELO SIEMPRE! Santi Chocobares rompió la defensa japonesa y se fue al try al minuto de juego.



Mirá todo el Mundial de Rugby en @starplusla#RWCxESPNEnStarPlus #PUMASxESPN pic.twitter.com/Cgs1JSJHi9 — ScrumRugby (@ScrumESPN) October 8, 2023

Los Pumas tuvieron la iniciativa en los primeros minutos, pero Japón supo reaccionar y pasados los 10' estuvo al borde del try tras un preciso kick (de chilena) del medio scrum Saito que exigió al máximo a la defensa argentina.

El try japonés llegó unos minutos más tarde y lo hizo el segunda línea Fakatava, aprovechando una indecisión del fondo argentino. La conversión de Matsuda igualó el marcador.

Los Pumas se mostraron firmes en el contacto, pero alguna imprecisiones frustraron sus ataques ante un rival que se quedó con un hombre menos por tarjeta amarilla al tercera línea Labuschagne.

Las malas noticias fueron la lesión de Pablo Matera (una baja sensible) el penal de Boffelli que se fue desviado.

La reacción de Argentina llegó con un muy buen contrataque que empezó en un intento de drop tapado por Kremer y terminó con Mateo Carreras apoyando en el ingoal.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FScrumESPN%2Fstatus%2F1710983014488920346&partner=&hide_thread=false ¡VAYA MATEO, VAYA! Carreras prendió el turbo y apoyó el segundo try de #LosPumas en Nantes.



Mirá todo el Mundial de Rugby en @starplusla#RWCxESPNEnStarPlus #PUMASxESPN pic.twitter.com/cqMmddrYoO — ScrumRugby (@ScrumESPN) October 8, 2023

Un penal de Boffelli estiró la diferencia (15-7), le devolvió la confianza al pateador y premió el buen trabajo del pack, sin embargo, apareció el buen juego de los japoneses y llegó el buen try del medio scrum Naoto Saito que cerró el parcial con un ajustado 15-14 favorable a Argentina.

Formaciones

Argentina: Thomas Gallo, Julián Montoya y Francisco Gómez Kodela; Guido Petti y Tomas Lavannini; Pablo Matera, Marcos Kremer y Juan Martín González; Gonzalo Bertranou y Santiago Carreras; Mateo Carreras, Santiago Chocobares, Lucio Cinti y Emiliano Boffelli; Juan Cruz Mallía. Entrenador: Michael Cheika.

Ingresaron: Alemanno.

Japón: Keita Inagaki, Shota Horie y Jiwon Gu; Jack Cornelsen y Amato Fakatava; Michael Leitch, Pieter Labuschagne y Kazuki Himeno; Naoto Saito y Rikiya Matsuda; Siosaia Fifita, Ryoto Nakamura, Dylan Riley y Kotaro Matsushima; Lomano Lemeki. Entrenador: Jamie Joseph,

Árbitro: Ben O'Keeffe (Nueva Zelanda)

Cancha: Stade de la Beaujoire (Nantes)

Tantos: PT: 1' gol de Boffelli por try de Chocobares (A); 15'gol de Matsuda por try de Fakatava (J); 28' try de M. Carreras (A); 34' penal de Boffelli (A); 38' gol de Matsuda por try de Saito (J).

Amonestado: Labuschagne (J).