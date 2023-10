Los All Blacks batieron a Irlanda y jugarán con Los Pumas en semifinales del Mundial de Rugby 2023

all blacks 1.jfif Los All Blacks se quedaron con un partidazo ante Irlanda y jugarán con Los Pumas en semifinales del Mundial de Rugby 2023

Los neocelandeses tuvieron un comienzo furioso y a los 20' ganaban 13 a 0, pero el equipo del Trébol, en ventaja numérica por tarjeta amarilla a Aaron Smith, asumió el protagonismo y achicó la diferencia al mínimo (18-17) antes del descanso.

En la segunda parte, Nueva Zelanda se adelantó con el try de Will Jordan, pero Irlanda reaccionó forzando un try penal, acompañado de la correspondiente tarjeta amarilla a Codie Taylor. De todos modos, un penal de Jordie Barrett puso a los hombres de negro a 4 puntos, con 10' por jugar.

Irlanda tuvo un penal para descontar, pero buscó el line y estuvo al borde del try (Jordie Barrett salvó la conquista dentro del ingoal) y en el final jugó 35 fases que fueron resistidas estoicamente por los All Blacks.

¡MANTENER LA PELOTA VIVA PARTE UN MILLÓN! Tremendo try de los All Blacks de la mano de Leicester Fainga'anuku.





Para los All Blacks hubo tries de Leicester Fainga'anuku, Ardie Savea y Will Jordan (suma 28 conquistas en 29 tests), dos penales y un gol de Richie Mo'unga, y otra conversión y un penal de Jordie Barrett.

Irlanda, de extraordinaria actuación aunque otra vez se quedó afuera en cuartos de final, respondió con tries de Bundee Aki, Jamison Gibson-Park y un try penal; un penal y dos goles de Jonny Sexton.

¡CLIN CAJA! Bundee Aki rompió la defensa neozelandesa y llegó a su 5° try en la #RWC2023.





Lo que viene en el Mundial de Rugby 2023

Este domingo se completarán los cuartos de final con dos partidos. A las 12, en Marsella, Inglaterra jugará con Fiji y más tarde, a las 16, en Saint Denis será el esperado cruce entre Francia y Sudáfrica.

Los ganadores de estos dos partidos jugarán entre sí el próximo sábado 21 a las 16, en el Stade de France, donde un día antes, pero en el mismo horario, será el cruce entre Nueva Zelanda y Los Pumas.