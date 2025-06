Juan Martín González y Rodrigo Isgró ante un partido histórico entre Los Pumas y los British Lions

En 2005, único antecedente entre Los Pumas y los británicos, el empate 25 a 25 registrado en Cardiff tuvo como protagonistas a Federico Genoud, tercera línea de Los Tordos, y a Fede Méndez quien cerró ese día una extraordinaria trayectoria de 15 años vistiendo la camiseta nacional.

Sin embargo, ellos no son los únicos mendocinos que alguna vez enfrentaron a los British & Irish Lions ya que en la gira por Sudáfrica de 1997 Roberto Grau estuvo en el equipo de los Golden Lions que perdió 20 a 14 en Johannesburgo frente al combinado de camiseta roja

El recuerdo del 2005

Embed - Relive the Lions vs Argentina nailbiter from 2005.