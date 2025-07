El recuerdo de Fabio, el hermano de Mauricio Falco

"Fue un gran hermano, un gran amigo, con un carácter muy especial, lo heredó de mi padre, lo querían en todos lados a pesar que era un loco lindo. Lo recuerdo jugando al hockey dejando todo en la cancha, haciendo sus locuras cuando lo echaban, podría haber llegado mucho más lejos si su objetivo hubiera sido irse a Europa, pero el hockey para él era juntarse con amigos y divertirse, nada más que eso. Fue un crack", dijo el ex jugador y dirigente Fabio Falco (fue presidente de la Asociación Mendocina de Patín) sobre su hermano Mauricio.

José Innella recordó a Mauricio Falco

El ex titular de la AMP, José Innella, recordó a Mauricio, ya que ambos formaron parte de un gran Andes Talleres de la década del '90. "La verdad que es una pena enorme, ya que era un chico con toda la vitalidad del mundo, es increíble que le haya pasado esto. Son las cosas de la vida, no se puede saber lo que nos espera a cada uno, pero la verdad que lo lamento muchísimo y no queda más que pedir consuelo para la familia, para los hijos, para los hermanos y para todos", expresó.

Los clubes de hockey de Mendoza mostraron su pesar en las redes

"La familia de Andes Talleres despide con mucho dolor a Mauricio Falco, ex jugador de hockey sobre patines de nuestro club. Desde la Subcomisión de Hockey acompañamos a la familia y amigos en este momento", señaló la entidad azulgrana.

"La familia del club Deportivo IMPSA despide con profundo dolor a uno de sus miembros, Mauri Falco y acompaña a sus familiares y amigos en este doloroso trance, deseándole fuerza y pronta resignación", posteó el Metalero, club donde juegan al fútbol de salón los dos hijos del ex hockista mendocino.

IMPSA-Mauricio-Falco-redes

"Lamentamos profundamente el fallecimiento de Mauricio Falco. El club Godoy Cruz manda muchas fuerzas a toda la familia y amigos de este jugador y dirigente del hockey sobre patines. QEPD", dijo el Tomba.

"Quiero expresar mi más sentido dolor por el fallecimiento de un gran amigo y mejor persona, nuestro querido Mauricio Falco, mis más sentido pésame, un fuerte abrazo a toda la familia , les deseo fuerza y una pronta resignación. QEPD", afirmó el ex presidente de Talleres, Walter Fernández.

Se fue Mauricio Falco. Ya se lo pudo ver desplegando su velocidad allá en el cielo. El hockey te extrañará.