Medalla de plata para Santiago Lorenzo en el circuito mundial de tenis de mesa

En la competición por equipos masculinos de la categoría junior, Argentina se clasificó para disputar la gran final.En la fase de grupos el conjunto albiceleste integró la zona 2 venciendo a Chile C y a Perú C en ambos casos por 3 a 0.Luego en 4tos de final, Argentina derrotó a Perú B también por un contundente 3 a 0.Posteriormente en semifinales no tuvo mayores problemas para superar a Brasil B por 3 a 1.

Y en la gran final, Brasil A se quedó con el título tras ganar por 3 a 1.

A continuación los resultados conseguidos por Santiago Lorenzo:

Argentina A vs. Chile C: 3-0Santiago Lorenzo a Esteban Nannig: 11-5, 11-4 y 11-9Santiago Lorenzo - Matías Velarde a Sebastián González - Raúl Rojas: 12-10, 14-12 y 18-16

Argentina A vs. Perú C: 3-0Santiago Lorenzo a César Silva: 11-5, 11-5, 7-11 y 11-7Santiago Lorenzo - Matías Velarde a Joel Cisneros - César Silva: 11-8, 11-9 y 11-4

4tos de final: Argentina A vs. Perú B: 3-0Santiago Lorenzo a Rodrigo Bejarano: 11-6, 11-7 y 11-8Santiago Lorenzo - Matías Velarde a Felipe Duffoo - Rodrigo Bejarano: 11-7, 11-6 y 11-2

Semifinal: Argentina A vs. Brasil B: 3-1Santiago Lorenzo a Lauro Sebold: 11-9, 4-11, 11-9 y 11-8Santiago Lorenzo - Matías Velarde a Lauro Sebold - Kenzo Carmo: 11-5, 11-4 y 11-3

Final: Brasil A vs. Argentina A: 3-1

Santiago Lorenzo a Rafael Torino: 11-9, 9-11, 11-4 y 11-5

Santiago Lorenzo - Matías Velarde a Rafael Torino - Diogo Silva: 8-11, 11-6, 6-11, 11-8 y 11-5

Diogo Silva a Santiago Lorenzo: 9-11, 8-11, 12-10, 11-8 y 11-7