Gustavo Costas, el héroe de Racing, fue hace 38 años defensor y capitán de Argentino de Mendoza

Y en ese devenir de penurias de la Acadé hay un capítulo especial relacionado con Mendoza, ocurrido hace 38 años. Fue cuando el plantel casi completo vino a nuestra provincia para representar al Club Atlético Argentino. Ese equipo de Racing -al que la prensa porteña denominó el Argen-Racing fue literalmente alquilado por la otra Academia, la de Mendoza. Por eso, en su perfil de Instagram, "aquel"Atlético (el mismo de la canción de Marciano Cantero en los Enanitos Verdes) le dedicó un saludo al capitán.

Era 1986. Por esas cosas del destino el Atlético Argentino decidió contratar al plantel de Racing para el certamen que daba la clasificación al primer Nacional B. Muy hincha de Racing, muy aquerenciado a su club, Gustavo Costas, defensor de ese equipo aceptó el desafío de venir a Mendoza para representar a la otra Academia, la mendocina. Y aunque en lo deportivo y económico fue algo frustrante para el club de San José porque no se logró el título de ascenso, justamente de la mano de un plantel que venia lograr el ascenso a Primera División, uno de los jugadores que dio todo por los colores albicelestes mendocinos fue Gustavo Costas. Capitán de aquel equipo, Costas dejó todo y no se guardó nada en aquel certamen de 1986. Por ello en reconocimiento a ese tiempo que defendió el escudo de nuestro club y los colores que él llevaba en su alma, felicitamos a Gustavo Costas, el 2 de aquel Atlético Argentino por este título de la Sudamericana junto a su Racing Club de Avellaneda.