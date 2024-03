Tigre oficializó que Pipo Gorosito dejó de ser el entrenador

"El Club Atlético Tigre informa que, de común acuerdo, Néstor Gorosito dejó de ser el entrenador del primer equipo del Matador", comenzó diciendo el comunicado que publicó la cuenta oficial de la institución en su red social X. "Le agradecemos a él y también a todo su cuerpo técnico y les deseamos el mayor de los éxitos para todo lo que viene", concluyó.

Gorosito había manifestado previamente que había llegado al club "para poner el hombro en un momento re contra difícil". Sin embargo, ante la sucesión de malos resultados aseguró: "si soy el problema, me voy a mi casa tranquilo, agarro la tele y miro el partido". Luego de su mal paso por Colón, el DT regresó al Matador para tener su tercera etapa, no obstante no pudo repetir lo hecho en su paso anterior, en el cual pese a descender, logró conseguir un título, el único de la historia del club (Copa de la Superliga 2019).

Es por eso que, este martes, dirigió la última práctica al frente del equipo, se despidió del plantel y finalizó su vínculo con la institución. A partir de ahora, será Juan Carlos Blengio quien tomará la conducción como interino mientras la directiva trabaja para encontrar el sucesor del entrenador saliente.

El nombre que suena para reemplazar a Gorosito en Tigre

De los nombres que suenan para reemplazarlo, uno es Hernán Caputto, ex arquero del club (1994- 1996,) jamás dirigió en Argentina y fue entrenador de las juveniles de la selección de Chile, de la U de Chile y Ñublense. Actualmente se encuentra dirigiendo la selección Sub-15 de La Roja.

Otro nombre es el de Omar Labruna, ex jugador de River, Quilmes, Platense y Sportivo Italiano. Entrenó clubes como Belgrano, Nueva Chicago, Deportivo Cali, Colo Colo, entre otros. Sin embargo, el candidato principal es Guillermo Farré, quien la semana pasada le puso punto final a una extensa gestión al frente de Belgrano de Córdoba.