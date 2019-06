Sebastián Mayorga: "Es un gran salto jugar en Independiente"

Omar Romero

El volante Sebastián Mayorga, proveniente de Flandria, es el primer refuerzo de Indpendiente Rivadavia. El volante de 29 años llegará este domingo a Mendoza y el lunes estará a disposición del entrenador Luciano Theiler.

Sebastían Mayorga el primer refuerzo de Luciano Theiler.

El jugador habló con Ovación en exclusiva y se mostró muy entusiasmado con la chance de jugar en Independiente Rivadavia.

"La verdad es que en lo personal es una gran salto subir de categoría, y más con el antecedente que el club viene de hacer una buena campaña. Es un lindo desafío", dijo el oriundo de chilecito La Rioja.

"Agradezco la confianza y trataré de rendir en la cancha. Es un lindo desafío por jugar en la Copa Argentina contra Lanús" Sebastían Mayorga

Miguel Russo lo hizo debutar en Primera

"Yo me inicié en Racing y tuve la oportunidad de jugar algunos partidos. Me hizo debutar en primera Miguel Ángel Russo, y después jugué varios años en el ascenso en Acasuso, Defensores de Belgrano de Villa Ramallo, Deportivo Español y en Flandria".

Cuando jugaba en Racing

Así se define como jugador

"Soy un volante central mixto, tengo buen manejo con las dos piernas y me puedo acomodar de doble cinco. Voy a aportar desde la posición que me toque y a tratar de rendirle al equipo".

De chico se fue a Buenos Aires

"Yo soy de Chilecito, de La Rioja, pero desde chico me vine a Buenos Aires, me probé en Racing y me quedé en la Capital Federal, pero siempre, que puedo me doy una vueltita por La Rioja"

Así jugaba en Flandria