River Plate recibe a Independiente Santa Fe con el global igualado en cero, tras su visita a Bogotá. La definición es este miércoles, para ver quien pasa a los cuartos de final de la Copa Sudamericana.
River iguala 0 a 0 con Independiente Santa Fe promediando el primer tiempo
River Plate recibe en el Monumental a Independiente Santa Fe en la revancha de la serie de octavos de final de Copa Sudamericana
Este encuentro de vuelta por octavos de final entre el Millonario y los colombianos se juega en el estadio Monumental, con el arbitraje del uruguayo Esteban Ostojich.
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El ganador de esta llave jugará en cuartos de final con vasco da Gama, que eliminó a Olimpia de Paraguay. En el horizonte de River estaría Boca, que disputará por cuartos de final contra San Pablo.
El partido
Desde el inicio River tomó el control del juego y la pelota, además de llevar peligro sobre el arco colombiano. Ángel Correa, adelantado, y Sebastián Driussi -remate desviado- llevaron peligro antes de los 10 minutos iniciales.