Inicio Fútbol River Plate
COPA SUDAMERICANA

River iguala 0 a 0 con Independiente Santa Fe promediando el primer tiempo

River Plate recibe en el Monumental a Independiente Santa Fe en la revancha de la serie de octavos de final de Copa Sudamericana

Raúl Adriazola
Por Raúl Adriazola [email protected]
Thiago Almada ingresó desde el inicio en River y fue un arma ofensiva frente a Independiente Santa Fe

Thiago Almada ingresó desde el inicio en River y fue un arma ofensiva frente a Independiente Santa Fe

River Plate recibe a Independiente Santa Fe con el global igualado en cero, tras su visita a Bogotá. La definición es este miércoles, para ver quien pasa a los cuartos de final de la Copa Sudamericana.

Este encuentro de vuelta por octavos de final entre el Millonario y los colombianos se juega en el estadio Monumental, con el arbitraje del uruguayo Esteban Ostojich.

► SEGUÍ EN VIVO RIVER VS. INDEPENDIENTE SANTA FE por Radio Nihuil haciendo click aquí

El ganador de esta llave jugará en cuartos de final con vasco da Gama, que eliminó a Olimpia de Paraguay. En el horizonte de River estaría Boca, que disputará por cuartos de final contra San Pablo.

El partido

Desde el inicio River tomó el control del juego y la pelota, además de llevar peligro sobre el arco colombiano. Ángel Correa, adelantado, y Sebastián Driussi -remate desviado- llevaron peligro antes de los 10 minutos iniciales.

Temas relacionados:

Lo que se lee ahora

Te puede interesar