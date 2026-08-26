River iguala 0 a 0 con Independiente Santa Fe promediando el primer tiempo

El ganador de esta llave jugará en cuartos de final con vasco da Gama, que eliminó a Olimpia de Paraguay. En el horizonte de River estaría Boca, que disputará por cuartos de final contra San Pablo.

El partido

Desde el inicio River tomó el control del juego y la pelota, además de llevar peligro sobre el arco colombiano. Ángel Correa, adelantado, y Sebastián Driussi -remate desviado- llevaron peligro antes de los 10 minutos iniciales.