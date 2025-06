Riquelme rompió el silencio tras la eliminación de Boca: el saldo del Mundial de Clubes, la limpieza en el plantel y la llegada de Paredes

"Estoy un poco raro, porque creo que el equipo ha hecho un buen partido contra Benfica, claramente merecíamos ganar y ese empate nos termina complicando. Ganando el primer partido yo creo que hubiésemos pasado de fase, que era lo que queríamos y lo que el equipo merecía, así que tengo una sensación medio rara", aseguró Juan Román Riquelme sobre la eliminación temprana en el Mundial de Clubes.

Respecto del insólito empate con el Auckland City, Riquelme justificó: "Sabíamos que teníamos que ganar y marcar muchos goles. Los chicos el día anterior no paraban de hablar de que iban a ganar, a marcar muchos goles, ver si el Bayern le podía ganar a Benfica… Había mucha ilusión. Después se paró el partido, tuvimos que ir al vestuario, paramos 30 ó 40 minutos. Cuando volvimos a salir, ya el partido del Bayern con Benfica había terminado. Entonces, es difícil volver a jugar con esa ilusión con uno tenía". Sin embargo, el presidente de Boca completó: "Estamos de acuerdo todos, que el partido se tendría que haber ganado. No es fácil contra un equipo que está metido atrás, que vos ya sabés el resultado del otro partido. Los chicos lo han intentado de la mejor manera, querían ganar y no se pudo".