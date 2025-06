Mundial de Clubes: Borussia Dortmund y Fluminense se clasificaron y podrían ser rivales de River

Paralelamente, en Cincinnati, Borussia Dortmund se quedó con el primer puesto del Grupo F al vencer por 1 a 0 a Ulsan Hyundai de Corea del Sur con el gol del sueco Daniel Svensson.

El Dortmund espera rival entre Inter, River y Monterrey en el encuentro de octavos de final que se jugará el martes 1 de julio a las 22, en Atlanta.

Embed - Dortmund Defeat Ulsan HD To Advance To Round Of 16