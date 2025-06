Omar Sperdutti defendió su gestión en la Liga Mendocina y destacó el esfuerzo de los clubes

Omar Sperdutti2.jpg Omar Sperdutti elogió a los presidentes de los clubes.

La palabra de Omar Sperdutti, presidente de la Liga Mendocina de Fútbol

Omar Sperdutti fue entrevistado este miércoles en el programa Ovación 90. Con firmeza respondió a las preguntas de Daniel Fiochetta, Sergio Robles y Amadeo Inzirillo.

Lo que sigue a continuación son los principales conceptos que dejó Omar en el reportaje de Radio Nihuil. Al final de esta nota, el audio completo.

Los cambios en el campeonato

"Tuvimos que cambiar el campeonato porque como estaba programado iban a quedar 18 equipos en la Copa de Oro y 11 en la Copa de Plata. Por eso unificamos, pero en 2026 vamos a volver a tener una Primera A y una Primera B.

Cuando empezó el año teníamos 30 equipos inscriptos. Después se bajaron cuatro".

Los costos

"Hemos reducido mucho los costos. Ahora los clubes pagan unos $2 millones cada semana pero sumando las 13 categorías, de la más chiquitita a la primera. Tiene que vender para llegar a eso 152 entradas, no es tanto. A los partidos de los chicos van los padres, los tíos, abuelos... no es difícil llegar

Cuando empezó el año se aprobó un prespuesto y todos los clubes lo votaron.

Tuvimos un problema serio porque no nos aprobaban la conformación del consejo directivo. Estábamos bloqueados por todos lados. No pudimos recibir el subsidio del Gobierno que era de $40 millones.

De los $40 millones de este año le teníamos que destinar $15 millones a la selección, cuando vestir a los equipos que representan a la Liga nos sale $20 millones, más los viajes, las comidas y el cuerpo técnico".

Partido Liga Mendocina de Fútbol.jpg Son casi 7.500 los futbolistas de la Liga Mendocina.

Casi 7.500 jugadores en la Liga

"Hoy participan en nuestros campeonatos 7.440 chicos. Ha bajado la cantidad, es cierto.

La Liga entregó pelotas, pecheras, medias y hasta donó dinero para las instituciones afiliadas para ayudarlas a cubrir costos".

Atlético Palmira

"Palmira no se presentó a jugar contra Godoy Cruz en protesta por las sanciones a sus jugadores por los incidentes con el CEC. No podemos hacer nada con eso pero igual vamos a trata de ayudarlo porque no quiero castigar a los clubes. Con los que no va a haber contemplaciones es con los violentos y menos con el que abrió el portón para que se produjera la gresca".

La situación de los clubes

"Sólo el 50% o 60% de los clubes tienen los papeles al día como para acceder a subsidios u otras ayudas. Hay que ir a las instituciones a ver qué pasa. Los chicos no pagan las cuotas porque no pueden, no les alcanza. Los dirigentes a veces no pueden pagar la luz o el gas. Ahí tendría que haber una ayuda estatal.

En San Juan y San Luis les pagan todo.

El Gobierno debería entender que no es lo mismo poner 4 seguridad que 4 policías. Nos tienen que ayudar. He pedido 8 veces reuniones con el Ministerio de Seguridad y no pasa nada por ahora. Nos tienen que dar una manito con la Policía.

Los resultados abultados

"Yo no puedo estar en la cabeza de los dirigentes. Si Eva Perón perdió 14 a 0 sus dirigentes tendrán que explicar a sus socios e hinchas.

Pero hay que estar en los clubes. Los dirigentes están muy solos y se les hace todo cuesta arriba".

El agradecimiento y el reconocimiento a los clubes

"Estoy muy orgullos de los dirigentes del fútbol de la Liga Mendocina. Sé el esfuerzo que hacen y me gustaría ayudarlos mucho más de lo que lo hacemos. Agradezco también la unidad que hay en el fútbol de Mendoza, sobre todo con la predisposición de Daniel Vila, Alejandro Chapini, Fernando Porreta y los clubes del Federal A. Todos ayudan".