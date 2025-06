Rodrigo Isgró disfruta su presente en Los Pumas: "Cada vez que uno se pone la camiseta sabe que puede ser la última"

"En el seven arranqué en 2020 o 2019 y el pico fue 4 o 5 años después. Todo es parte del proceso y siempre hay que laburar porque hoy me tocó jugar bien, pero el viernes ya nos juntamos y el sábado que viene tenemos otro partido. Hay que arrancar de cero de nuevo porque porque el deporte es así y si la semana que viene jugas mal, perdés", reconoció el wing de 26 años.

El triunfo 28 a 24 ante los British Lions, en Dublín, ya está en la historia de Los Pumas y tuvo a Isgró como una de las figuras del conjunto nacional: "Fue una semana inolvidable porque siempre es lindo volver a ponerse la camiseta de Los Pumas y compartir con el equipo. Cada vez que uno se pone la camiseta sabe que puede ser la última y cada uno lo disfruta a su manera. Este partido lo disfruté mucho, pasamos una semana muy linda, el clima en Irlanda ayudó mucho porque todos los días hubo sol, que no es algo normal. Compartimos mucho con el equipo, se empezó a sentir esa conexión y la verdad que para mí fue muy especial porque tenía en la tribuna a mis once amigos de toda la vida que me fueron a visitar".

Este jueves Isgró viajará a Buenos Aires para unirse a la concentración de Los Pumas junto a otros tres mendocinos como Gonzalo Bertranou, Luciano Asevedo y Juan Martín González y en vistas de la ventana de julio en la que afrontarán dos partidos con Inglaterra, primero en La Plata y después en San Juan, y uno ante Uruguay en Salta.

Antes de eso Rodrigo Isgró estuvo dando una clínica en Marista y se refirió a lo que significa ser un espejo para los más chicos: "Todo esto no me lo imaginaba, pero sí trabajé mucho para que me pasen las cosas que gracias a Dios están pasando en lo que se refiere al rugby. Pero bueno, la verdad que que me llena de amor estar con los más chicos y poder compartir con ellos. Aunque sea que le haya llegado a uno ya me voy contento. Tuve la suerte de que mi familia me acompañó mucho y me alentó a ser la persona que soy, lo valoro mucho y si les tengo que dar un consejo a los más chicos es que se diviertan, que disfruten, que vengan al club y que lo pasen bien con los amigos que es lo más importante. Después las cosas vienen solas y hay tiempo para todo".