Matías Persia y sus fuerzas para no bajar nunca los brazos

Omar Romero

El delantero del Deportivo Maipú, Matías Persia, ha tenido un semestre muy bueno y fue una de las piezas claves de esta gran campaña que está llevando adelante el equipo que dirige Carlos Sperdutti.

El atacante, que se inició en Godoy Cruz, siempre tuvo que luchar para ganarse un lugar en el fútbol y en el Cruzado no fue la excepción.

"Todo me costó en el fútbol, siempre tuve la fuerza suficiente para no bajar los brazos y luchar para ganarme un lugar. Estoy disfrutando este momento con mi familia, el cuerpo técnico y mis compañeros", confesó el goleador a Ovación.

Con respecto a su momento personal reconoció: "Estoy pasando por una linda racha y lo estoy aprovechando, me ha tocado pasar por malos momentos y siempre luché para salir adelante".

El goleador del puntero de la Zona 2 quiere terminar el año con una victoria cuando este viernes a las 21.45 el Cruzado despida el año ante Ferro de General Pico.

"Sería muy lindo terminar el año con un triunfo para coronar esta gran campaña y terminar punteros. Tenemos un partido difícil y queremos ganarlo para poder definir en la Copa Argentina ante Huracán en condición de local", dijo el delantero.

El Príncipe le agradeció al Deportivo Maipú por la confianza que le ha dado: "A este club le debo todo, me he encariñado mucho con la gente. Me siento muy cómodo y respaldado, siempre me defendieron".

Con respecto a su futuro comentó: "Mi cabeza está puesta en el partido con Ferro y después me tomaré una vacaciones para empezar con todo en el 2020".

Sobre el pedido que hizo Diego Pozo para llevarlo a Gimnasia, dijo: "Yo valoro mucho que me hayan querido, quieren decir lo que hecho en este 2019 fue bueno".

El último del 2019

El entrenador del Deportivo Maipú Carlos Sperdutti repetirá el equipo para jugar el próximo viernes a las 21.45, en el estadio Omar Higinio Sperdutti, ante Ferro de General Pico.

Los once serían: Matías Alasia; Alexis Viscarra, Julio Villarino y Marcos Lamolla; Mario Vallejo, Luis Daher, Franco Moreno y Mauro Visaguirre; Matías Navarro, Matías Persia y Nicolás Aguirre.