Lionel Messi analiza su futuro en el Inter Miami y su decisión tiene en vilo al fútbol mundial

Por otra parte, teniendo en cuenta la situación competitiva que atraviesa el multicampeón, se encuentra más cerca del retiro antes de proyectarse en una liga competitiva, los años y los títulos con la Selección Argentina lo llevaron a un estado extraño: jugar para divertirse en competencias de baja relevancia. Una actitud rara, pero entendible a la vez.

messi suarez.jpg

En el medio hay otros factores como el Mundial 2026 del que Messi podría ser la cara y jugando en Estados Unidos.

Por lo pronto, Leo viajó con sus compañeros a Minneápolis para el partido de este sábado ante Minnesota (a las 17.30 hora argentina) por la MLS.

"Antes del primer entrenamiento de Messi, ni en Instagram nos conocían, no iban ni siquiera los periodistas. Cuando llegó me escribió hasta mi padrino, al que yo no había conocido. Pasamos de ser el peor equipo a convertirnos en el Real Madrid de la MLS. Todo cambió. No nos veía nadie y cuando llegó Messi nos veía hasta Dios" (Josef Martínez, ex compañero de Messi en el Inter).

Beckham quiere seducir a Messi para que siga en el Inter Miami

Sin embargo, teniendo en cuenta el otro 50%, el propietario del equipo, David Beckham, tiene una chance clara para retener al rosarino en el plantel. Todo podría definirse por un fichaje muy importante que puede tentar a Messi, la llegada del mediocampista ofensivo belga Kevin De Bruyne.

messi 2.jfif

En el hipotético caso de un desenlace de salida, Inter Miami perderá el mayor atractivo que tiene en sus filas, un jugador que generó ventas masivas de camisetas y récord de venta de entradas. Messi es garantía de éxito en dos aspectos muy importantes para una institución deportiva: rendimiento futbolístico individual (que afecta al colectivo) y comercialización de un producto.

Hasta el momento, no hay un nombre de un club en concreto, pero se espera que lluevan las ofertas para tener a Messi en los vestuarios.

El gran interrogante es:¿volverá a Europa, apostará por otra liga alternativa o llegará al fútbol argentino?