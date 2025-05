La felicidad de Andino y Altamira tras la clasificación histórica de Godoy Cruz a los octavos de la Copa Sudamericana

Embed

Los elogios de Altamira y Andino para el Gato Oldrá

Los dos jugadores elogiaron al Gato Oldrá, el ahora entrenador de Instituto de Córdoba. "Fue algo muy lindo tenerlo de entrenador, si fuera por nosotros nos hubiera gustado que se quede toda la vida, se lo extraña mucho. Ojalá le vaya muy bien", reconoció Andino.

"El Gato me dio la posibilidad de jugar, me dio mucha confianza y soy un agradecido", opinó Facu Altamira.

"La música la ponemos con Facu en el vestuario, ponemos mucho cuarteto, nos gusta el tema de Tijera", confesó Santino Andino. "La música la ponemos con Facu en el vestuario, ponemos mucho cuarteto, nos gusta el tema de Tijera", confesó Santino Andino.

Santino Andino.jfif Foto: Nicolás Rios/ Diario UNO

Santi Andino, la joya del Tomba, reconoció: "Es algo muy hermoso jugar esta Copa con muchos chicos de la divisiones inferiores. La verdad que lo disfrutamos mucho, somos bastante unidos todos, va ser muy lindo volver a nuestra cancha".

facu Altamira..jpg Foto: Nicolás Rios/ Diario UNO

"Es muy lindo el cariño que me brindan los hinchas cuando me piden una foto. Yo lo hacía cuando era chico, le pedía fotos al Morro García", contó Andino.

"Me gusta jugar de wing derecho, pero si me piden bajar a volantear lo hago. Me gusta jugar con el 4-3-3", reconoció Facundo Altamira.

