Gracias a Messi: la estadística que destaca a Javier Mascherano en el Mundial de Clubes

Invicto en el Mundial de Clubes, con dos empates y un triunfo, Mascherano fue el entrenador argentino que mejor resultado obtuvo en un Mundial de Clubes esquivo para los equipos argentinos, pero que tiene en Inter Miami al conjunto con mayor cantidad de futbolistas nacidos en el país.

Con esta curiosa estadística, el ex entrenador de las selecciones Sub 20 y Sub 23 prepara el duro cruce con el PSG e indicó: "Nos enfrentaremos al mejor equipo de Europa, pero queremos demostrar que estamos a la altura. No será fácil, pero tenemos nuestras armas y las aprovecharemos al máximo".

Los jugadores argentinos del Inter Miami