Encuesta

Pablo Philippens (Diario UNO)

"El rendimiento de ambos fue flojo. Se esperaba mucho más. Dos gigantes del fútbol mundial como River y Boca no pueden quedarse afuera del Mundial de Clubes en fase de grupos. Dicen adiós sin jugar un solo mano a mano. A lo mejor los de Gallardo terminaron un poquito más arriba en relación a su archirrival al haber ganado un partido, al menos. Pero la tan temida "Champions con algunos brasileros" se dará nomás en Estados Unidos. Y eso, en parte, es culpa de los gigantes de Argentina que no estuvieron a la altura de las circunstancias".

Boca.jpg

Juani Guillem (Radio Nihuil y Canal 7)

"Esperable. Los dos con muchos problemas que arrastraban de la previa. Boca demostrando un cambio de actitud en los primeros dos partidos, pero con un déficit de juego muy marcado que lo llevó a empatar con el Auckland City. Por otra parte River afrontó un grupo con un solo equipo europeo. No tuvo respuestas ante el Monterrey (en el partido de la clasificación a octavos) y perdió claramente ante el Inter. Sin nivel para esta competencia. Grave. Porque estamos hablando de la élite del fútbol argentino. Las consecuencias no solo se ven en estos clubes. Es más abarcativo. No estuvieron a la altura. Como dije en el principio, y según mi visión global del fútbol argentino, esperable".

river, mundial de clubes.jpg

Carolina Quiroga (Diario UNO y Radio Nihuil)

"Boca estuvo a la altura de rivales difíciles pero apenas si pudo hacerle frente con solvencia a un equipo semiprofesional. Mi calificación para el Xeneize es un 5. Muy flojo en ciertos sectores pero con más actitud que hace algunos meses. ¿Será el punto de inflexión para un nuevo inicio en la forma de jugar?. River tuvo rivales de menor jerarquía y perdió su plaza a octavos en el encuentro ante Monterrey. El único encuentro difícil, ante el subcampeón de la Champions League, tuvo un resultado esperable aunque podría haber tenido mejor rendimiento. Mi calificación es un 4".

boca, mundial de clubes.jpg

Daniel Fiochetta (Radio Nihuil)

"Decepcionante. River podria haber avanzado un poco mas pero quedó inmerso en sus viejas limitaciones. Lo de Boca estuvo dentro de lo esperado excepto el ultimo partido que fue un papelón mundial. No ganarle a un equipo semi amateur y que encima le marque su único gol lo lleva a hacer otra vez una profunda evaluación de su devaluado plantel".

mundial de clubes, river.jpg

Gustavo Privitera (Diario UNO)

"Me pareció muy mala la actuación de ambos equipos. Eso demuestra lo mal que está el fútbol argentino. Se reforzaron mal y ahí está el resultado. Los equipos brasileños mostraron un mejor fútbol y que tienen jerarquía".

Tomás Winterstetter (Radio Nihuil)

"Boca compitió muy bien contra los equipos europeos pero fracasó rotundamente en la última fecha cuando no le pudo ganar a un equipo prácticamente amateur que se encerró atrás en su arco y encima el único gol que hizo en el torneo se lo hizo a Boca. River por su parte se lamentará mucho no haber podido superar al Monterrey y haberse asegurado la clasificación en ese partido. Contra Inter compitió en el primer tiempo, pero en el segundo se lo llevó puesto el europeo. Fracaso de ambos, más el de River por el grupo que le tocó".