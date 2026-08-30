Godoy Cruz le gana 1 a 0 a San Telmo, en un partido correspondiente a la Zona A de la fecha 27 de la Primera Nacional. El encuentro entre el Tomba y el Candombero, se disputa en el estadio Feliciano Gambarte bajo el arbitraje del salteño Federico Benítez.
Godoy Cruz le gana 1 a 0 a San Telmo con gol de Santiago Martínez finalizado el primer tiempo
Godoy Cruz enfrenta en su estadio a San Telmo en partido válido por la 27ª fecha de la Primera Nacional
Santiago Martínez a los 45' marcó un golazo para el Tomba.
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El primer tiempo de Godoy Cruz vs. San Telmo
El Expreso en los primeros cuarenta cinco minutos dominó el juego y tuvo su premio en el final con la enorme definición de Martínez. EI Candombero vino a defenderse y en el final estuvo cerca de ponerse arriba en el marcador.
El Bodeguero tuvo la vuelta en la defensa de Tomás Rossi, en el mediocampo de Vicente Poggi y en la delantera el ingreso del paraguayo Willian Riquelme. Y salieron Esteban Burgos, Misael Sosa (llegó a la 5ta amarilla) y Axel Rodríguez
El equipo dirigido por Pablo De Muner tuvo sus ocasiones con dos remates de Rodrigo Fernández que contuvo muy bien Enrico.
Sobre el final Molina lo tuvo para San Telmo. Su remate se fue afuera.
En el minuto final apareció Martínez para marcar un golazo y poner arriba al Tomba