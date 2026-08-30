Godoy Cruz le gana 1 a 0 a San Telmo con gol de Santiago Martínez finalizado el primer tiempo

El primer tiempo de Godoy Cruz vs. San Telmo

El Expreso en los primeros cuarenta cinco minutos dominó el juego y tuvo su premio en el final con la enorme definición de Martínez. EI Candombero vino a defenderse y en el final estuvo cerca de ponerse arriba en el marcador.

El Bodeguero tuvo la vuelta en la defensa de Tomás Rossi, en el mediocampo de Vicente Poggi y en la delantera el ingreso del paraguayo Willian Riquelme. Y salieron Esteban Burgos, Misael Sosa (llegó a la 5ta amarilla) y Axel Rodríguez

El equipo dirigido por Pablo De Muner tuvo sus ocasiones con dos remates de Rodrigo Fernández que contuvo muy bien Enrico.

Sobre el final Molina lo tuvo para San Telmo. Su remate se fue afuera.

En el minuto final apareció Martínez para marcar un golazo y poner arriba al Tomba