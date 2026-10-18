Godoy Cruz juega con Estudiantes de Buenos Aires en el Feliciano Gambarte

El Tomba viene de empatar sin goles ante All Boys, en Floresta, en un partido polémico. El equipo dirigido por Pablo De Muner, buscará ganar para acercarse al líder Ferro de la Zona A de la Primera Nacional. Acumula una racha de 7 partidos sin perder, con 5 triunfos y 2 empates. En el Feliciano Gambarte lleva tres victorias en forma consecutiva.

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