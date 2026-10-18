Por la fecha 34ª del torneo de la Primera Nacional, Godoy Cruz recibe la visita de Estudiantes de Buenos Aires en el estadio Feliciano Gambarte. Fabrizio Llobet es el árbitro del partido.
PRIMERA NACIONAL
Godoy Cruz juega con Estudiantes de Buenos Aires en el Feliciano Gambarte
Por la fecha 34ª de la Primera Nacional Godoy Cruz Antonio Tomba recibe a Estudiantes de Buenas Aires y busca ganar para darle caza a Ferro en la Zona A
El Tomba viene de empatar sin goles ante All Boys, en Floresta, en un partido polémico. El equipo dirigido por Pablo De Muner, buscará ganar para acercarse al líder Ferro de la Zona A de la Primera Nacional. Acumula una racha de 7 partidos sin perder, con 5 triunfos y 2 empates. En el Feliciano Gambarte lleva tres victorias en forma consecutiva.
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El partido Godoy Cruz vs. Estudiantes (BA)