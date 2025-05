Esteban Solari, agradecido y orgulloso tras la clasificación de Godoy Cruz a octavos de la Copa Sudamericana

"Creo que es histórico para nuestro club terminar primeros invictos en esta competencia. Y entender que el fútbol no es fácil. El fútbol nos parece de afuera fácil, pero adentro de la cancha es bastante más complejo. Si no, miren a los rivales y se van a dar cuenta. Así que estoy agradecido y con mucha ilusión por lo que viene". "Creo que es histórico para nuestro club terminar primeros invictos en esta competencia. Y entender que el fútbol no es fácil. El fútbol nos parece de afuera fácil, pero adentro de la cancha es bastante más complejo. Si no, miren a los rivales y se van a dar cuenta. Así que estoy agradecido y con mucha ilusión por lo que viene".

El entrenador rosarino insistió en su sentimiento de: "Mucho orgullo porque cuando empezamos esta competencia hablamos del orgullo que era representar a Mendoza internacionalmente. De la responsabilidad que nos llevaba porque no queríamos dejar a nuestra gente mal representada. La gente que nos acompañó a Perú, a Paraguay, a Brasil. La gente que nos alienta constantemente, que está en las buenas y las malas. Representamos a toda esa gente, a todos esos hinchas, que son la mayoría".

"Críticas hay siempre y hay que saber verlas. Algunas son opiniones y otras son más respetables. Pero yo creo que lo más importante es tener claro el objetivo".

Embed - Esteban Solari tras la clasificación en la Copa Sudamericana

Dejando en claro que su continuidad en el cargo está confirmada, Solari apuntó: "Tenemos un grupo unido de jugadores, una dirigencia que nos apoya y que la verdad que está haciendo todo el esfuerzo para que suceda lo que sucedió. Y estamos pensando ya en el mercado de pases para ver que se viene. Porque yo creo que el hincha de Godoy Cruz tiene que entender que estamos ante un hecho histórico con el estadio Feliciano Gmparte. Y sobran motivos para ilusionarse de vuelta. El equipo terminó primero en la Copa Sudamericana e invicto".

Por último se mostró ilusionado con lo que viene para Godoy Cruz en la segunda parte del año: "Yo creo que hay muchos jugadores que están mostrando potencial, que de a poquito se van asentando en Primera. Entonces, a los hinchas les digo que se ilusionen y que vengan con nosotros a este proceso que viene, que es reinaugurar la cancha y ser parte de esta historia que se está escribiendo. Y me parece que en el segundo torneo, si estamos todos juntos con esa gente de bien que va a venir a apoyarnos, vamos a ser muchísimo más fuertes".