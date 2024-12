Disney + anunció una nueva serie animada ¡que tiene a Messi como protagonista!

Messi animado.jpg Lionel Messi tendrá su serie animada.

En este contexto la plataforma anunció el lanzamiento de una nueva serie animada, la cual llevará el nombre "Messi and the Giants" (Messi y los Gigantes), una serie animada de ciencia ficción inspirada en quien es considerado como uno de los mejores futbolistas de la historia. Hasta el momento, el audiovisual no tiene fecha de estreno.

Messi, presente en una serie animada

La serie, producida junto a Sony, se estrenará de forma exclusiva en Disney + en América Latina, según anunció la empresa en un comunicado. Si bien hasta el momento no tiene fecha de lanzamiento, se conoce que cada episodio durará 22 minutos y buscará transmitir a un público infantil mensajes sobre crecimiento personal.