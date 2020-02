Diego Pozo no habló del árbitro para evitar arrepentirse

Javier Brusco +54 9 116 804 1245

El entrenador de Gimnasia y Esgrima, Diego Pozo, se mostró molesto y contrariado tras la derrota ante Defensores de Belgrano por la mínima. El DT blanquinegro evitó referirse a Lucas Comesaña, que con su arbitraje perjudicó a su equipo.

Te puede interesar: Daniel Osvaldo salió a respaldar a Jimena Barón



"Con la calentura que tengo hablar del árbitro es decir algo que después sé que me voy a arrepentir. Está a la vista, el partido se pudo ver y todos vieron lo que pasó. Con esas cosas no podemos hacer nada", dijo el ex arquero a Radio Nihuil.

Y agregó: "Estos pibes se han roto el orto desde el 3 de enero para llegar de la mejor manera, estamos bien y por decisiones que pasaron nos vamos con las manos vacías".

Sobre el motivo por el cual fue echado contó: "Fue por qué me metí unos diez pasos dentro de la cancha y estuve hablando con él. No lo insulte, obvio que me calenté pero entré despacio".

Siguiendo con el arbitraje, cuando fue consultado sobre qué le dijo Comesaña del penal que no les concedió, dijo: "Me lo guardo para mí".

Este fue el penal que no le dieron al Lobo:

En cuanto al análisis del partido explicó: "Ordenados fuimos todo el partido, obviamente que nos enfrentamos a un equipo que está entre los primeros y en su cancha juega bien. El segundo tiempo fue todo nuestro, hicimos lo que habíamos trabajado y acá el que hace los goles gana".

"Esto es fùtbol, no hay misterios. Sé el plantel que tengo, sé cómo estamos preparados y sé cómo trabajamos, por eso estoy convencido de que cuando vos haces las cosas bien a la larga tiene su resultado", cerró.