Daniel Vila: "Álex Arce quería volver a Independiente Rivadavia y ese fue un factor determinante"

"Siempre tuvimos la ilusión al igual que el hincha de Independiente de que Álex volviera al club del Parque. En esta ocasión tuvimos charlas con Miguel Gareppe, que es su representante, después hablamos con el jugador por supuesto, con el club y se fueron alineando las cosas y se dio. Nunca se pierden las esperanzas de las cosas que uno quiere, ¿no? Yo digo que lo que uno quiere siempre tiene que pelearlo, nunca hay que bajar los brazos y en este caso dio resultado esa manera de trabajar", explicó el doctor Vila.

"Siempre que hay jugadores importantes como Alex Arce hay otros interesados en contratarlo, pero acá lo importante es la opinión del jugador, quería volver a Mendoza, quería volver a Independiente, y bueno ese fue un factor determinante para que pudiéramos hacernos de los servicios de Alex Arce", dijo Vila. "Siempre que hay jugadores importantes como Alex Arce hay otros interesados en contratarlo, pero acá lo importante es la opinión del jugador, quería volver a Mendoza, quería volver a Independiente, y bueno ese fue un factor determinante para que pudiéramos hacernos de los servicios de Alex Arce", dijo Vila.

"Recordemos que el martes tenemos que viajar a Rosario porque tenemos Copa Argentina el miércoles. Todavía no hemos coordinado cómo será la presentación de Arce y cuando, pero seguramente el jueves vamos a dar algunas noticias que tenemos sobre Independiente en una conferencia de prensa", señaló.

vila 1.jpg Daniel Vila, el titular azul.

Luego explicó cómo está la Lepra en el tema contrataciones al decir: "Este mercado tiene la particularidad que es muy largo, termina hacia fines del mes que viene, habrá que hablar con el entrenador Alfredo Berti para saber qué otra cosa necesita, pero entendemos que tenemos un equipo competitivo, completo, con varios recambios en todas las posiciones, pero de hecho una posición que teníamos que cubrir como el número 9 tenemos cuatro 9, tenemos a Álex, Barbieri y Sartori por ejemplo. Tenemos jugadores en todas las posiciones, no creo que nos haga falta reforzar mucho más. Creo que vamos a dar que hablar en el torneo".

"Siempre soy cauteloso con los objetivos, creo que ya me conocen, trato de ser medido, cauto. Uno siempre piensa para más, en el 2023 cuando arrancamos en el club decían que estábamos para ser campeones, para ascender, yo decía que fuéramos paso a paso, fecha a fecha, trataremos de lograr lo que más se pueda. Obviamente que en el campeonato que viene estamos muy cerca de clasificar a las copas, creo que la posibilidad de entrar a una copa es un gol de diferencia, ni siquiera un punto. Creo que tenemos argumentos como para dar pelea y estar en algún torneo internacional", argumentó.

Daniel Vila dio detalles del pase de Alex Arce a Independiente Rivadavia

También dio detalles del pase del goleador paraguayo al Azul y también se refirió a que Arce será papá al decir: "Se compra el 90% del pase de Arce, el 10% se lo queda Liga de Quito y el contrato será hasta el 2028. La suerte que vamos a tener es que vamos a tener un mendocinito paraguayo y lo vamos a hacer socio apenas nazca".

"Ahora más que nunca el hincha tiene que hacerse socio, el club está en una etapa de crecimiento muy importante y el socio tiene que acompañar. La manera de acompañar es con su cuota, los dirigentes hemos puesto mucho esfuerzo, mucho tiempo, son muchas horas que se trabajan y el hincha no lo ve", afirmó el dirigente azul. "Ahora más que nunca el hincha tiene que hacerse socio, el club está en una etapa de crecimiento muy importante y el socio tiene que acompañar. La manera de acompañar es con su cuota, los dirigentes hemos puesto mucho esfuerzo, mucho tiempo, son muchas horas que se trabajan y el hincha no lo ve", afirmó el dirigente azul.

Daniel Vila habló de las ofertas que tiene la Lepra por Sebastián Villa

"Hay muchas ofertas por (Sebastián) Villa, pero hay que hacer como en las épocas de los cantos de sirenas, hay que atarse al palo mayor del barco y no escuchar, hay ofertas que son tentadoras, pero también es importante lo que el jugador quiere y Sebastián está muy contento en Mendoza, eso no es un tema menor porque podríamos retenerlo, tenemos contrato con él hasta el 2027, pero está el deseo de él de continuar, eso también hay que merituarlo, que Mendoza lo trata bien, que los hinchas lo quieren, que se ha transformado en un ídolo del club y ahora me parece que con la llegada de Álex vamos a tener una delantera muy potente", esgrimió el titular azul.

Sebastián Villa Independiente Rivadavia (1).jpeg Sebastián Villa. Foto: Nicolás Rios/ Diario UNO

"Es difícil, somos muy poquitos los dirigentes que trabajamos en Independiente, somos ocho o diez, para colmo yo paso mucha parte de mi tiempo fuera de Mendoza, pero se trabaja mucho en la Ciudad Deportiva, en el Gargantini y en lo deportivo y el secreto es ese, el trabajo como todas las cosas en la vida, seriedad, perseverancia y una cosa más que agrego y esto habla muy bien de los dos clubes de Mendoza que estamos en la Primera del fútbol argentino, es que estamos hablando de clubes que están ordenados, clubes que tienen sus figuras, que tienen sus cuentas saneadas, que están prolijos y eso habla muy bien del fútbol mendocino, cosa que por ahí no pasa con otros equipos. También hay que hablar de Gimnasia, que es un club que en cualquier momento puede llegar a primera división y me parece que Mendoza está pasando por un buen momento futbolístico muy importante", especificó.

"Las cuentas del ciub han quedado un poco flacas porque hemos hecho algunas inversiones, pero ya las vamos a recuperar, por eso es tan importante la participación de los socios apoyando al club" expresó.

El allanamiento de la Liga Mendocina de Fútbol

Luego fue consultado por el gran lío generado en la Liga Mendocina al expresar: "Me parece tremendo, me parece tremendamente grave, hemos corrido un riesgo enorme, porque pensar que hay cinco o seis mil chicos que están jugando en los torneos de la Liga sin su revisación médica. Pudimos haber tenido un accidente, una desgracia, gracias a Dios no ocurrió, pero hay que llegar hasta las últimas consecuencias, hay que buscar a los responsables y van a tener que pagar caro por lo que han hecho porque no se juega con los chicos, que tienen una ilusión y quieren ser jugadores de fútbol, ya que está de por medio algo tan importante como es la salud. Vayan a trabajar si quieren hacer plata y no le metan la mano al bolsillo a los chicos".

"Este rumor hace tiempo que estaba dando vueltas, de hecho Independiente Rivadavia por escrito hace 3 o 4 meses presentó una nota a la Liga pidiendo los comprobantes de las revisaciones que se le habían hecho a los chicos de inferiores y nunca recibimos respuestas. Ahora salió a la luz por qué no nos daban respuestas", dijo Vila. "Este rumor hace tiempo que estaba dando vueltas, de hecho Independiente Rivadavia por escrito hace 3 o 4 meses presentó una nota a la Liga pidiendo los comprobantes de las revisaciones que se le habían hecho a los chicos de inferiores y nunca recibimos respuestas. Ahora salió a la luz por qué no nos daban respuestas", dijo Vila.

"No sé si el problema está en la Liga o en otro lugar, pero está claro que el ilícito fue grave y se cometió", aclaró.

"Ahora el tema está en manos de la Justicia, hay que esperar a que la Justicia investugue y ver qué resultados salen a la luz fruto de esa investigación", dijo.

Lo que viene para Independiente Rivadavia

Independiente Rivadavia se medirá con Platense por los 16avos de final de la Copa Argentina. El partido se jugará el miércoles 2 de julio en el Coloso Marcelo Bielsa de Rosario, desde las 21.15.

"Tenemos que enfocarnos en el partido del miércoles, que es muy importante, tenemos que viajar hasta el estadio de Newell's y jugar con el campeón Platense. La intención es por supuesto traernos esos tres puntos de la Copa Argentina", señaló.

La opinión de Vila sobre la labor de River y Boca en el Mundial de Clubes

"No nos fue bien, nos aplazaron en el Mundial de Clubes, pero Boca y River si bien son los clubes más grandes de Argentina no son la Argentina, la Argentina es la Selección, la Copa del Mundo, la Copa América y pareciera que perdimos la memoria porque hace dos años salimos campeones del mundo y de América. El balance no hay que medirlo por dos partidos, es más profundo, por supuesto que hay que mejorar cosas en el fútbol y sobre todo cuesiones de infraestructura, las canchas de Argentina no son buenas si se las compara con las de Europa, falta una infraestructura muy importante en los estadios si uno los compara con los de otros lugares que inclusive son países que tienen menos historia futbolística. En lo deportivo creo que Argentina es una máquina de generar talentos, el mejor jugador del mundo en un momento fue Pelé, después lo fueron Di Stéfano, Maradona y Messi, tres fueron argentinos", afirmó en otro tramo de la nota.

"Yo discrepo con algunos dirigentes del fútbol porque creo que hace falta la inversión privada en el fútbol, los clubes son de los socios y ellos deben decidir si quieren la inversión privada o no. Yo en el 2010 en mi anterior presidencia en Independiente presenté un proyecto, que es la ley del fútbol donde se habilitaban las SAD, no se llamaban así sino las sociedades del deporte, pero es la posibilidad que cada club decida. Argentina es el único país del mundo donde no está hablitada la inversión privada", dijo.

"Hoy existe la inversión privada en el país, pero está disfrazada con el nombre de gerenciamiento, de fideicomiso, pero existe. Me parece mejor regularla, darle derechos, pero con muchos controles a aquel que quiere invertir en una entidad deportiva, porque viene un gerente por un año y le va bien y sigue, pero si le va mal se va y le deja la deuda al club. Cuando nosotros llegamos al club en el 2023 habían dos jugadores, que eran Tonetto y Maidana, no habían camas, la Posasa y la cancha estaban destruidas. ¿Cómo salimos de esa situación? Hubo que poner mucho dinero para traer a Arce, Elordi, a Reali y eso lo hicimos a través de un fideicomiso, le buscamos la vuelta sino Independiente no podría haber salido de esa situación", cerró.

La nota completa de Daniel Vila: