Cristiano Ronaldo elogió a Vinicius y se metió de lleno en la polémica por el Balón de Oro 2024

Para comenzar, el Bicho manifestó: "Vinicius se merecía el Balón de Oro. Ganó la UEFA Champions League y el desempeño que tuvo en la final fue muy bueno".

"Por eso creo más en estos premios", completó al referirse a los Globe Soccer Awards, en los que fue premiado como el mejor jugador de Oriente Medio y el máximo goleador de la historia.

El Balón de Oro sigue causando polémica. Rodri Hernández, mediocampista del Manchester City y la Selección de España se quedó con el premio y esto causó molestias tanto en Vinicius como en Real Madrid, que tomó la postura de no asistir a la gala en aquel momento.

Desde entonces, sigue la discusión entre si está bien elegido el español o si el premio debería haber sido para el brasilero u otro de los nominados del Merengue (Jude Bellingham y Dani Carvajal).

La alegría de Cristiano Ronaldo en los Globe Soccer Awards

Además, Cristiano Ronaldo se mostró agradecido con los premios recibidos este viernes en Dubai: "Es un placer estar aquí. Es muy distinto a los otros. Es un placer estar en esta gala. Significa mucho. Muchas generaciones".

"Esto me motiva para seguir marcando goles y ser mejor. Gracias a mi familia por apoyarme todo el tiempo para seguir jugando. Voy a continuar porque quiero seguir marcando goles y ganar cosas para mi club y mi selección", sumó el portugués que juega en el Al Nassr de Arabia Saudita.

Cristiano, Jugador del Año en Oriente Medio

Antes de concluir, Ronaldo destacó la liga árabe incluso por encima de una de las top de Europa: "Es mejor que la Ligue 1 (de Francia), sin duda. No lo digo porque juegue allí. No me importa lo que piense la gente, pero deberían ir allí, jugar para verlo y correr a 40 grados".

"Me gustaría ser campeones este año de la liga porque en todas las ligas en las que estuve las he ganado", sentenció el histórico delantero.