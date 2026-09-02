Boca y Vélez igualan 0 a 0 en Córdoba finalizado el primer tiempo

A los 10' se detuvo el juego para rendirle un homenaje a Lionel Messi, retirado de la Selección Argentina, con un minuto de aplausos.

El inicio del partido mostró un juego ambicioso por parte de ambos equipos, con más llegadas de Vélez, pero a los 21' Boca tuvo la chance más clara. Ingresó al área Merentiel, por izquierda, y su centro no puso ser aprovechado por Belmonte, que desde el suelo trató de rematar entre los dos centrales velezanos, y el rebote le quedó a Ascacibar, que remató desviado de frente al arco.

Promediando el primer período Boca tuvo más tiempo el control del balón y generó un par de situaciones propicias para abrir el marcador.

A los 42' Tomás Belmonte quedó mano a mano con el arquero mendocino Tomás Marchiori, pero le pegó mal y la tiró por sobre el travesaño en otra clara llegada Xeneize.