El atacante del Chacarero habló sobre el triunfo frente al Globo y sobre su doblete y admitió: "La verdad que fue una noche soñada, inolvidable, fue algo muy lindo lo que vivimos con toda la gente de San Martín. Sentí mucha felicidad por los dos goles que me tocó marcar".

"Me gustaron los dos tantos que me tocó marcar, me quedo con el segundo donde detrás mío se ven los fuegos artificiales", agregó.

Atléitco club San Martín.jpeg Felipe Rivarola está en el medio festejando el triunfo ante Huracán Las Heras. Foto: Nicolás Rios/ Diario UNO

El Objetivo que tiene Atlético San Martín en el Federal A

"La meta que tenemos es dejar lo más alto al club y ascender de categoría. Este es un club que merece estar en otra división. Lo que nos hemos propuesto con Mauricio Elena es ir paso a paso, mejorar y crecer como equipo", dijo.

hichada del Atletico San Martin..jpeg Felipe Rivarola se sorprendió por la gran convocatoria que tiene el Atlético San Martín. Foto: Nicolás Rios/ Diario UNO

Su experiencia en el fútbol argentino y la convocatoria del club

El jugador que llegó procedente de San Lorenzo de Paraguay y siempre jugó en su país, se refirió a esta etapa que está viviendo en el Atlético San Martín en su primera experiencia en el fútbol argentino y dijo: "La verdad que me sorprendió la convocatoria de la hinchada. Antes de venir a este club estuve investigando cómo es el público y tuve la chance de ver algunos videos del recibimiento de la gente; siempre soñaba en poder convertir algún gol y ahora se dio".

La familia de Felipe Rivarola

Felipe Rivarola se siente muy feliz en Mendoza. El jugador le contó a Ovación: "Estoy con mi señora Karina Müller y mis hijos Marcelo y Johan y estamos muy contentos de poder estar en este hermoso lugar para vivir", afirmó.

Así fueron sus dos goles

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/acsmmza/status/1916143985501917551&partner=&hide_thread=false



Luis Felipe Rivarola marcó su primer gol con la camiseta más linda de todas.



¡Gritalo Feli! #SiempreChacarero pic.twitter.com/dwbmsx4j0f — Atlético Club San Martín de Mendoza (@acsmmza) April 26, 2025

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/acsmmza/status/1916229257308614733&partner=&hide_thread=false ó



El segundo gol de Felipe Rivarola fue una obra arte. Así como fue el festejo y la fiesta que vivimos en la Guarida del León



¡Dale cafeeeee! #SiempreChacarero pic.twitter.com/HJRWs2EFq4 — Atlético Club San Martín de Mendoza (@acsmmza) April 26, 2025

