El DT de la Lepra resaltó: "Fue el partido que esperábamos. Creo que el equipo estuvo muy bien, tuvimos algunas opciones como para abrir el marcador y eso nos hubiese facilitado el partido. Pero también entendíamos que teníamos que estar bien concentrados para no recibir contras del rival. La verdad es que el equipo estuvo muy bien, como en el partido anterior con Barracas".

Berti Alfredo Berti se mostró optimista pese al 0 a 0 entre Independiente Rivadavia y Belgrano. Axel Lloret

Sobre el once inicial y los cambios realizados, Berti respondió: "El equipo está bien, el grupo está bien y los que vienen también están bien, con ganas y con deseo de estar. Lo importante es seguir manteniendo la línea y el funcionamiento. Hoy fue un partido que imaginábamos. Sabíamos que teníamos que tratar de abrirlo con un gol y lo buscamos, tuvimos 3 o 4 opciones y no las pudimos concretar. Y bueno, a medida que fueron pasando los minutos, el partido se fue haciendo más trabado, pero lo que me da tranquilidad es que los futbolistas hicieron lo que estaba planificado.