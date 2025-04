El DT del Inter Miami, Javier Mascherano, fue consultado acerca de la presencia de Leo en la cita mundialista.

La advertencia de Mascherano sobre Messi

"El físico y las piernas los tiene, la cabeza también, no tengo ninguna duda. Pero esas son decisiones personales, es una decisión de él si va a jugar el Mundial o no. Yo no estoy dentro de su cabeza", dijo el Jefecito en una conferencia de prensa.

Y añadió: "Como argentino yo deseo que lo juegue, claramente y como amante de este deporte también, porque no hay ningún futbolista en el mundo que genere lo que genera él".

Mascherano Messi.jpg

El delantero de Inter Miami sigue dando mucho que hablar en el mundo y ahora fue el presidente de Argentina, Javier Milei, quien dijo algo de Leo.

Milei afirmó que Messi es el "mejor del mundo", dejando en claro que lo apoya para que juegue la Copa del Mundo.