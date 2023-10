El periodista Daniel Arcucci volvió a disculparse tras burlarse de la lesión de Zeballos

"Antes de abrir el programa quiero repetir algo que dije ayer. Cometí un error impropio de un hombre de 60 años, impropio de un periodista de 40 años de trayectoria. Dije algo que no digo ni siquiera fuera del aire. No tengo ningún atenuante ni justificativo, ni el vivo, ni la transmisión, nada. Es lógico que mucha gente se sienta ofendida, enojada, triste y decepcionada. Mis disculpas son con todos, empezando por el 'Changuito' Zeballos a quien mencioné en un momento risueño en el que no debí mencionar su nombre y menos en esa circunstancial", dijo.

Y añadió: "No es mi forma de hacer periodismo, no es mi forma de vivir hacer lo que hice. Mis disculpas son para el 'Changuito' Zeballos primero, para la familia. Ayer apenas tuve un teléfono usable le dejé un mensaje que espero que les haya llegado, si no hoy cuando tenga otro teléfono usable les voy a hacer llegar al Club Atlético Boca Juniors, a sus dirigentes, hinchas, cuerpo técnico y a su cuerpo médico que ha demostrado una tremenda humanidad en el caso Luca Langoni con el querido Doctor Batista y estoy seguro que con el 'Changuito' es igual".

"El Club Atlético Boca Juniors desea comunicar que a raíz de la lesión sufrida por nuestro jugador Oscar Exequiel Zeballos se ha observado una situación que entristece y molesta mucho a toda la familia xeneize. Esta se originó en el programa “F90" del día de la fecha, por la señal ESPN, cuando el periodista Daniel Arcucci, en un momento de chistes entre los participantes, manifestó: “Soy el Changuito Zeballos, me voy a romper los ligamentos…”, dijo Boca en un comunicado.

"Boca lamenta la expresión y considera muy desagradable que se pretenda hacer humor con los problemas de los demás. Nos gustaría que el periodismo se ocupe de transmitir información y no de bromear con estas cosas que son tan dolorosas para cualquier jugador de fútbol. ¡Fuerza Changuito! Todo el club te acompaña en este momento tan difícil", cerró.

La frase de Arcucci que se viralizó

"Soy el 'Changuito' Zeballos, me voy a romper los ligamentos", dijo Arcucci mientras jugaba a la pelota en pleno estudio de ESPN. Minutos después se disculpó.