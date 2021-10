Fue confirmado el estadio donde jugarán Los Pumas e Italia

FIXTURE DE LOS PUMAS PARA LA VENTANA DE NOVIEMBRE



Francia vs. Los Pumas

Sábado 6 de noviembre

16.00*

París



Italia vs. Los Pumas

Sábado 13 de noviembre

9.00*

Treviso



Irlanda vs. Los Pumas

Domingo 21 de noviembre

10.15*

Dublín



*Hora argentina pic.twitter.com/VNT15NEYhe