César Luis Menotti tras la muerte de Maradona: "Estoy hecho mierda"

Con Menotti, Maradona ganó el campeonato juvenil en 1979, aunque no estuvo en la convocatoria al título que ganó el Flaco en 1978 con Mario Alberto Kempes como abanderado. Después no pudo repetir en el Mundial de 1982 cuando Maradona ya era Maradona, la gran estrella del fútbol mundial.

murio-maradona-cesar-luis-menotti-2.jpg César Luis Menotti afirmó tras confirmarse que murió Maradona: "Estoy hecho mierda".

"Estoy destruido" por el fallecimiento de Diego Armando Maradona afirmó el Flaco a la vez que señaló que creía que "estaban exagerando" cuando vio la noticia.

"Estoy destruido, no lo puedo creer", indicó, y confesó: "Pensé que estaban exagerando cuando dieron la noticia. Es terrible, lamentable. Imposible dar una explicación a esto". "Estoy destruido, no lo puedo creer", indicó, y confesó: "Pensé que estaban exagerando cuando dieron la noticia. Es terrible, lamentable. Imposible dar una explicación a esto".

En diálogo con TyC Sports, Menotti expresó además: "Tengo mucho dolor, no tengo muchas cosas que decir. Lamentablemente no hay ninguna opinión que sirva".

"No tengo palabras. He estado en todos los lugares con él y en las cosas graves que a él le pasaron, conocí a toda su familia. Es terrible", aseveró.

"Con todas las que superó, pensábamos que no se iba a ir nunca. Pero... la verdad que no puedo seguir. Estoy hecho mierda", cerró Menotti. "Con todas las que superó, pensábamos que no se iba a ir nunca. Pero... la verdad que no puedo seguir. Estoy hecho mierda", cerró Menotti.