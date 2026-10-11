Tomás Vitar fue profeta en su tierra y ganó la final de la Clase 2 del Turismo Nacional en San Martín

Pero ya al finalizar la primera de las 16 vueltas se acomodó el de Guaymallén, y comenzó una guerra psicológica contra Bastidas y la presión constante.

En la salida del curvón, en la quinta vuelta, con una gran maniobra que le hizo ganar el título de Piloto del Día, Tomy Vitar se metió por dentro y superó la línea del entrerriano Bastidas, que no cejó en la lucha por el resto del giro. ya en la 6ª vuelta el mendocino se pudo cortar solo como líder de la prueba.

Bastidas comenzó a pensar en defender los puntos que lo mantienen como líder del Campeonato, se encargó de pensar más en los ataques de Coltrinari, y Vitar fue estirando la ventaja hasta cerca de un segundo.

Con un manejo impecable siguió alejándose en la punta, para poder llegar tranquilo a la meta, sumar su tercer triunfo en la Clase 2, con más de 2 segundos de ventaja.