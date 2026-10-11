La disputa de la 10ª fecha del Turismo Nacional, tuvieron como protagonista destacado al mendocino Tomás Vitar en la Clase 2. Luego lograr la pole en la víspera y de ganar en buena forma su serie, la primera, el piloto de Guaymallén redondeó un gran triunfo en Final.
Tomás Vitar fue profeta en su tierra y ganó la final de la Clase 2 del Turismo Nacional en San Martín
La 10ª fecha del campeonato del Turismo Nacional tuvo como escenario al circuito Ciudad de San Martín y el mendocino Tomás Vitar ganó la final de la Clase 2
Tomás Vitar (Nissan March/GR Competición) largó la Final desde la pole, se quedó en la largada, recuperó la vanguardia y se impuso con un tiempo de 1 minuto 42 segundos y 183 milésimas (1' 42'' 183/1000) en una dura lucha contra Exequiel Bastidas (Toyota Yaris/ Ale Bucci Racing), que quedó como escolta a + 2'' 222/1000. Completó el podio Martín Leston (Peugeot 208/Antolin Competicion).
Tomás Vitar y una carrera soñada en Clase 2 del Turismo Nacional
Luego de haber sido el más veloz desde los entrenamientos, en la Clasificación, y ganar este domingo su Serie, llamó la atención que en la largada lo sorprendiera el líder del campeonato, Exequiel Bastidas y lo relegara al segundo lugar, donde tuvo que luchar con Coltrinari.
Pero ya al finalizar la primera de las 16 vueltas se acomodó el de Guaymallén, y comenzó una guerra psicológica contra Bastidas y la presión constante.
En la salida del curvón, en la quinta vuelta, con una gran maniobra que le hizo ganar el título de Piloto del Día, Tomy Vitar se metió por dentro y superó la línea del entrerriano Bastidas, que no cejó en la lucha por el resto del giro. ya en la 6ª vuelta el mendocino se pudo cortar solo como líder de la prueba.
Bastidas comenzó a pensar en defender los puntos que lo mantienen como líder del Campeonato, se encargó de pensar más en los ataques de Coltrinari, y Vitar fue estirando la ventaja hasta cerca de un segundo.
Con un manejo impecable siguió alejándose en la punta, para poder llegar tranquilo a la meta, sumar su tercer triunfo en la Clase 2, con más de 2 segundos de ventaja.