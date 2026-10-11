Este domingo se disputaron inicialmente las Series de la 10ª fecha del campeonato de la categoría más federal del automovilismo argentino: el Turismo Nacional, que en esta jornada en el autódromo Ciudad de San Martín, contó con la presencia de seis pilotos mendocinos: tres en Clase 2 y tres en Clase 3.
Turismo Nacional- Series: Tomás Vitar se impuso en Clase 2 y Julián Santero fue 2° en Clase 3
Este domingo se disputa la 10ª fecha del Turismo Nacional en el autódromo Ciudad de San Martín con protagonismo de los pilotos mendocinos en Clase 2 y Clase 3
Continuando con un gran fin de semana del Turismo Nacional (TN), que visita Mendoza, el piloto local Tomás Vitar arrancó con todo este domingo y se impuso en la primera serie de la Clase 2, que inauguró la jornada con lluvias intermitentes. También el Clase 2, en la Serie 2 Julián Módica quedó 2°, detrás de Exequiel Bastidas.
El Clase 3, Lucas Vicino quedó 4° en la Serie 1, que fue ganada por Javier Merlo. En la Serie 3, Julián Santero fue segundo tras una mala largada. El ganador del parcial fue Mauricio Lambiris (Ford Focus- 8' 02'' 770/1000), Santero (VW Virtus) quedó a + 01'' 484/1000, mientras que 3° fue Ever Franetovich (a +2'' 275/1000). Gonzalo Antolín tuvo problemas, ingresó a boxes y llegó último.
Las Series de la Clase 2 del Turismo Nacional
En el circuito Ciudad de San Martín, en el departamento homónimo del Este mendocino, el piloto local Tomás Vitar, que logró la pole en la víspera, demostró su buen nadar con el Nissan y ganó de punta a punta a punta la Serie 1 de la Clase 2, registrando un tiempo para las 5 vueltas de 8' 18'' 258/1000.
Escoltaron a Vitar Francisco Coltrinari (Peugeot 208) y Thiago Ferrari (Ford Fiesta Kinetic). Luego llegaron Juan Ignacio Canela (4°) y Santiago Robledo (5°).
En la Serie 2 de la Clase 2, el también mendocino Julián Módica (Toyota Etios/Escudería Vicino) llegó en segundo lugar (+2'' 075/1000), detrás del líder del campeonato, Exequiel Bastidas (Toyota Yaris/Ale Bucci Racing), que clavó un tiempo de 8' 18'' 637/1000.
Las Series de la Clase 2 del Turismo Nacional
En la Serie 1 de la Clase 3, se impuso de bandera a bandera el poleman Javier Merlo (VW Virtus), con un tiempo de 8' 00'' 387. Lo escoltaron Leonel Pernía (Ford Focus- a +0'' 734/1000), Bautista Damiani (+2'' 694/1000). Fue 4° el mendocino Lucas Vicino (Toyota Corolla- a +11'' 024/1000), que tuvo un duro golpe con Damiani en la primera vuelta, peleando por el tercer lugar. Esto lo relegó al 5° lugar, pero finalmente pudo superar a Urcera.
La Serie 2 fue no apta para cardíacos, y sirvió para demostrar la maestría del líder del Campeonato, Agustín Canapino (Chevrolet Cruze), que largó muy retrasado y en los metros finales pudo quedarse con el triunfo, con un tiempo de 8' 08'' 967/1000. Segundo fue Jorge Barrio (Chevrolet Cruze- a +621/1000) y tercero Facundo Chapur (Honda Civic- a +964/1000). En la última vuelta fueron seis autos peleando "chapa a chapa" por el triunfo, y varios pilotos se quejaron de maniobras poco deportivas de sus colegas.
La Serie 3 mostró una mala largada de Julián Santero, que largó desde la pole position, pero de inmediato perdió dos puestos, al ser superado por Lambiris y Ardusso. Pero antes de concluir el primer giro pudo acomodarse como segundo, y peleando con Franetovich ese puesto, mientras Lambiris sacaba cómodas ventajas que rondaron en el segundo y medio de diferencia.
En pocas palabras
- Tomás Vitar: Se impuso en la primera serie de la Clase 2 del Turismo Nacional en San Martín.
- Julián Santero: Finalizó segundo en su serie de la Clase 3, detrás de Mauricio Lambiris.
- Pilotos mendocinos: Seis corredores de Mendoza participaron en la 10ª fecha del Turismo Nacional en Clase 2 y Clase 3.