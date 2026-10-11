Turismo Nacional- Series: Tomás Vitar se impuso en Clase 2 y Julián Santero fue 2° en Clase 3

Julián Santero no tuvo buena largada en la Serie 3 y desperdició una buena chance de largar bien adelante en la Final de la Clase 3. Foto: Gentileza Prensa APAT

Las Series de la Clase 2 del Turismo Nacional

En el circuito Ciudad de San Martín, en el departamento homónimo del Este mendocino, el piloto local Tomás Vitar, que logró la pole en la víspera, demostró su buen nadar con el Nissan y ganó de punta a punta a punta la Serie 1 de la Clase 2, registrando un tiempo para las 5 vueltas de 8' 18'' 258/1000.

Escoltaron a Vitar Francisco Coltrinari (Peugeot 208) y Thiago Ferrari (Ford Fiesta Kinetic). Luego llegaron Juan Ignacio Canela (4°) y Santiago Robledo (5°).

Julián Módica.

En la Serie 2 de la Clase 2, el también mendocino Julián Módica (Toyota Etios/Escudería Vicino) llegó en segundo lugar (+2'' 075/1000), detrás del líder del campeonato, Exequiel Bastidas (Toyota Yaris/Ale Bucci Racing), que clavó un tiempo de 8' 18'' 637/1000.

Las Series de la Clase 2 del Turismo Nacional

En la Serie 1 de la Clase 3, se impuso de bandera a bandera el poleman Javier Merlo (VW Virtus), con un tiempo de 8' 00'' 387. Lo escoltaron Leonel Pernía (Ford Focus- a +0'' 734/1000), Bautista Damiani (+2'' 694/1000). Fue 4° el mendocino Lucas Vicino (Toyota Corolla- a +11'' 024/1000), que tuvo un duro golpe con Damiani en la primera vuelta, peleando por el tercer lugar. Esto lo relegó al 5° lugar, pero finalmente pudo superar a Urcera.

Lucas Vicino.

La Serie 2 fue no apta para cardíacos, y sirvió para demostrar la maestría del líder del Campeonato, Agustín Canapino (Chevrolet Cruze), que largó muy retrasado y en los metros finales pudo quedarse con el triunfo, con un tiempo de 8' 08'' 967/1000. Segundo fue Jorge Barrio (Chevrolet Cruze- a +621/1000) y tercero Facundo Chapur (Honda Civic- a +964/1000). En la última vuelta fueron seis autos peleando "chapa a chapa" por el triunfo, y varios pilotos se quejaron de maniobras poco deportivas de sus colegas.

La Serie 3 mostró una mala largada de Julián Santero, que largó desde la pole position, pero de inmediato perdió dos puestos, al ser superado por Lambiris y Ardusso. Pero antes de concluir el primer giro pudo acomodarse como segundo, y peleando con Franetovich ese puesto, mientras Lambiris sacaba cómodas ventajas que rondaron en el segundo y medio de diferencia.