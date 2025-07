Las fuertes críticas que Ralf Schumacher había expresado sobre Colapinto

La lengua filosa del hermano menor de Michael Schumacher es una constante; en alguna oportunidad criticó a Checo Pérez cuando piloteaba un monoplaza de Red Bull, aunque recientemente cambió de parecer: "Sinceramente creía que Sergio Pérez no era la persona adecuada para pilotar junto a Verstappen en Red Bull, pero al final lo hizo muy bien".

Y continuó con su apoyo al piloto mexicano: "Pérez demostró que es la persona indicada para ese puesto. Cuando veo que hablan mal de Pérez, ahora lo defiendo, lo hizo muy bien".

Tampoco tuvo piedad sobre el piloto argentino al declarar: "Desde mi punto de vista lo de Colapinto está arreglado. Probablemente hubo un interés fuerte también del más alto nivel, más allá de Helmut Marko".

Debe haber sido un trato bastante grande. Debe haber sido un trato bastante grande.

En su crítica también hubo lugar para un piropo al mencionar que había hecho "un gran trabajo", pero solo fue un respiro para rematar: "Soy honesto: no me lo esperaba. No era tan llamativo en la Fórmula 2".

Yuki Tsunoda Ahora la ligó Yuki Tsunoda.

Ralf Schumacher apuntó contra un piloto de la Fórmula 1 que tendría los días contados

Ahora clavó su mirada y análisis en Yuki Tsunoda, segundo piloto de Red Bull, que no está desempeñándose como se esperaba y Ralf Schumacher aprovechó para lanzar su dardo venenoso: “Está muy lejos de Max Verstappen y para ser sincero y en pocas palabras: sino se pone las pilas en las próximas carreras, probablemente ya esté fuera de Red Bull“.

Los números del japonés no acompañan su estabilidad como segundo piloto de Red Bull aunque Helmut Marko, asesor de la escudería de Milton Keynes, aseguró que no hay planes de cambiarlo. Al menos por ahora ya que Tsunoda igualó la peor marca de un representante de la escudería ya que lleva cinco carreras consecutivas sin conseguir puntos.

Ralf Schumacher, de 50 años, en su paso por la Fórmula 1 consiguió: