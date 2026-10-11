En una gran faena remontando lugares en la final de la Clase 3 del Turismo Nacional, Julián Santero hizo vibrar a la multitud que visitó el autódromo Ciudad de San Martín. El mendocino largó desde la tercera fila y pudo superar en pista al líder del Campeonato Agustín Canapino.
Julián Santero fue tercero en la Clase 3 del Turismo Nacional en San Martín donde se impuso Javier Merlo
La Clase 3 del Turismo Nacional regaló un gran espectáculo, donde se impuso el sanluiseño Javier Merlo. Julián Santero presiona a Canapino en el Campeonato
Santero (VW Virtus) logró quedarse con el tercer escalón del podio, detrás del mercedino Javier Merlo (VW Virtus), que tuvo un fin de semana soñado en Mendoza, y Mauricio Lambiris (Ford Focus). Merlo registró un tiempo de 32' 47'' 793/1000, Lambiris quedó a + 0'' 317/1000, y Santero a +536/1000.
Merlo dominó de punta a punta y Julián Santero se lució superando rivales
Al igual que en Clase 2 Tomás Vitar dominó todo el fin de semana, igual hizo Javier Merlo en la Clase 3 del Turismo Nacional, ganando la pole el sábado y su serie este domingo. De este modo largó de punta y se mantuvo, aguantando el acoso de Lambiris, Pernía y Canapino.
No tuvo buena largada Julián Santero, que arrancó 5°, mientras que el otro mendocino Lucas Vicino inició 10°. Pero el Mendocino Volador supo esperar sus momentos, luchando en el segundo pelotón, peleando mano a mano el puesto con Jorge Barrio, que lo desplazó luego al sexto lugar.
Promediando la sexta vuelta, Barrio y Santero su fueron a buscar a Canapino, que había retrocedido al cuarto lugar en el primer lote de corredores a mano de Pernía. En la mitad de carrera (10° giro), los tiempos del campeón vigente ya no podía ser contenido por Barrio, que dos vueltas después lo superó y se fue a buscar al actual líder del campeonato, Canapino, generando el primer estallido de las tribunas.
En la vuelta 15 la acecho de Julián Santero dio frutos, y pudo superar a Canapino, había recuperado el tercer lugar tras el retraso de Pernía, logrando el segundo delirio de la hinchada local.
El piloto de Guaymallén siguió bajando tiempos y se acercó a los líderes Merlo y Lambiris, pero pese a darles alcance en la vuelta 14, no tuvo tiempo para superarlos, y en ese orden llegar a la vuelta final.
En pocas palabras
- Javier Merlo: Se impuso en la Clase 3 del Turismo Nacional en San Martín.
- Julián Santero: Finalizó tercero tras remontar posiciones y superar a Agustín Canapino.
- Carrera: La final de la Clase 3 ofreció un gran espectáculo con Merlo dominando de punta a punta.