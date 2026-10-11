Julián Santero fue tercero en la Clase 3 del Turismo Nacional en San Martín donde se impuso Javier Merlo

No tuvo buena largada Julián Santero, que arrancó 5°, mientras que el otro mendocino Lucas Vicino inició 10°. Pero el Mendocino Volador supo esperar sus momentos, luchando en el segundo pelotón, peleando mano a mano el puesto con Jorge Barrio, que lo desplazó luego al sexto lugar.

Promediando la sexta vuelta, Barrio y Santero su fueron a buscar a Canapino, que había retrocedido al cuarto lugar en el primer lote de corredores a mano de Pernía. En la mitad de carrera (10° giro), los tiempos del campeón vigente ya no podía ser contenido por Barrio, que dos vueltas después lo superó y se fue a buscar al actual líder del campeonato, Canapino, generando el primer estallido de las tribunas.

Podio Sanmartiniano. Javier Merlo en lo más alto, acompañado de Mauricio Lambiris y Julián Santero.

En la vuelta 15 la acecho de Julián Santero dio frutos, y pudo superar a Canapino, había recuperado el tercer lugar tras el retraso de Pernía, logrando el segundo delirio de la hinchada local.

El piloto de Guaymallén siguió bajando tiempos y se acercó a los líderes Merlo y Lambiris, pero pese a darles alcance en la vuelta 14, no tuvo tiempo para superarlos, y en ese orden llegar a la vuelta final.