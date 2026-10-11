Mercedes "Mechi" Llano, la dama "gansa" que mostró vistosos aleteos

Mercedes Llano presentó en el Congreso un proyecto que dará que hablar.

La mendocina propone modificar el reglamento de la Cámara de Diputados para incluir sanciones (descuento del sueldo mensual) a los legisladores que insulten o agredan en ejercicio de su cargo. Bastó leer su propuesta para que quedara expuesto el "desfase" entre eso que ella, como oficialista, pretende combatir, y la maratón de insultos seriales y de agresiones verbales y digitales que sigue utilizando el presidente de la Nación, Javier Milei.

Como era de cajón, los analistas políticos y los opositores al speech austríaco le señalaron a la mendocina "la doble vara" o la "contradicción ética" con que había encarado este tema, ya que Milei sigue insultando a sus anchas. Y la chicanearon con el argumento de que "el proyecto de Llano está pensado para multar a diputados kirchneristas e izquierdistas". Además se relamieron: "Ella nos lo sirvió en bandeja".

"Debería cambiar"

Cuando le cayeron los periodistas, "Mechi" admitió que "el presidente debería cambiar sus formas" y se lamentó por la naturalización de la "violencia discursiva en las redes sociales" y en las instituciones, aunque buscó aclarar que su proyecto está diseñado para regular el reglamento de los diputados y que no tiene ninguna injerencia en el Poder Ejecutivo.

Sin embargo, es evidente que, como decía la hoy presa Cristina Fernández de Kirchner, "todo tiene que ver con todo", es decir que ningún hecho político, económico o judicial ocurre de manera aislada sino que responde a un entramado de intereses conectados.

En ese sentido, Llano debería recordar que Javier Milei se ha cansado de advertir que "si aceptamos someternos a las exigencias de las formas, levantaremos una bandera blanca frente a un enemigo inclemente".

Mercedes Llano afirmó que su proyecto es exclusivo para la Cámara de Diputados de la Nación.

Para el presidente "el fuego se combate con fuego". Y como si quedaran dudas, más de una vez ha afirmado que "no hay lugar para quienes reclaman consenso, formas y buenos modales". La pregunta es: ¿no quedará demasiado expuesta la diputada mendocina a los singulares humores del mandatario?.

Ella se jacta de ser parte de "un núcleo duro liberal y conservador" y de haberle proporcionado a Milei "la primera estructura partidaria para que recostara su candidatura". Sostiene, además, de manera principista, que "siempre nos unió la convicción y no la conveniencia".

"Mechi" ha contado que a la hora de presentar su propuesta para Diputados tomó, como inspiración, las normas de respeto que se ven en la Legislatura de Mendoza y lo realizado en Chile, donde ya se hacen los descuentos a los legisladores que no respetan "el decoro parlamentario".

Repudios y apodos

Llano ya ha demostrado, pese a su figura ligera y grácil, tener espalda política. En 2024 fue declarada "persona non grata" en la UNCuyo donde ella es profesora en la Facultad de Ciencias Políticas. Es que en el Congreso, Llano había votado a favor de mantener el veto presidencial a la ley que autorizaba aumentar el financiamiento universitario.

Fue el propio Consejo Superior de esa Universidad el que en octubre de 2024 la declaró, digamos, ingrata. Ella reaccionó acusando de "persecución" a las autoridades, a quienes tildó de "autoritarias, intolerantes y extorsivas" y de "partidizar e ideologizar los cargos dentro de esa institución pública". El punto más violento fue cuando "Mechi" fue escrachada por un grupo de docentes y alumnos militantes al intentar cumplir con su trabajo. Se agolparon frente al aula donde ella atendía a los estudiantes dando gritos y golpeando insistentemente los vidrios para enrostrarle que ya no era aceptada ni bienvenida. Tuvieron que asignarle a la docente vigilancia privada.

Mercedes Llano, dirigente del PD, junto al actual presidente Javier Milei, durante la campaña electoral en 2023.

En los años '20 del siglo pasado la gente del PD recibió, de parte de los radicales lencinistas, el apodo de "gansos". Pretendían así denostarlos porque eran gente "estirada", ricos de "cogote largo y blanco" (que lograban con cuellos almidonados y muy altos) y de andar pomposo, distantes de la gente menos favorecida. Algunos conservadores se molestaron pero otros, más avispados, tuvieron el tino de asumir con cariño el mote de "gansos" porque el ganso, dijeron, es un ave limpia, de plumaje blanco, muy hábil para escuchar los ruidos peligrosos y lanzar graznidos de advertencia, como los gansos del Capitolio romano que alertaban al pueblo.

Lo cierto es que, inesperadamente, cuando pocos los tenían en cuenta y los creían en extinción, una movida legislativa ha servido para que nos acordemos de los "gansos", de aquellos que con el retorno de la democracia hicieron su mea culpa por haber apoyado a los militares alzados contra la Constitución, esos que se consolidaron como tercera fuerza de la provincia, que supieron tener buenos controladores para auscultar a peronistas y radicales, y que incluso llegaron a ganar la elección legislativa de 1997, que paradójicamente fue el comienzo de su desteñimiento.

Hay quienes afirman que una de las paradojas del psicoanálisis es que los pacientes por lo general no terminan de curar el problema por el que acudieron a la terapia, pero que sin embargo arreglan otros problemas que no eran su prioridad pero que les sirven para mejorar sus vidas.

Quién les dice que el plan de "Mechi" Llano, que tiene pronóstico de fracaso, sirva en cambio para que se vuelva a hablar de los gansos.