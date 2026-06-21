Las provincias y municipios siguen sin hacer la tarea (bajar gasto público y presión tributaria)

Dato mata relato

Si bien la Escuela Austríaca de Economía ha demostrado que la teoría va primero y los datos después (Hayek, Mises), cuando el discurso político quiera cambiar lo que dice la teoría y los datos, se hace necesario derrotar al enemigo (políticos, econochantas vinculados con partidos o ideologías) con contundencia estadística.

Las provincias y los municipios han vuelto a tener déficit fiscal. A los datos me remito:

Como se puede observar, durante 2024 hubo algún esfuerzo pero desde 2025 en adelante volvieron a las andadas históricas, esto es, gastar más que sus ingresos. Y lo peor es que las proyecciones para el cierre de 2026 preanuncian un déficit fiscal aún mayor.

Esto además es demostrado y corroborado por los adelantos de coparticipación que muchas provincias han solicitado al Estado nacional, sumado a la salida a colocar deuda pública de varias provincias, pagando tasas muy altas.

Veamos el gasto público en relación al PBI de cada lugar.

Como se puede ver, la baja del gasto es muy mínima en provincias y municipios, con un alto gasto público en todos los casos y muy altos en Patagonia y el Norte.

El gasto público en el caso de las provincias, sólo ha bajado 0,2% del PBI, mientras que los municipios lo han subido 0,1% del PBI, desde 2023 a la fecha (2026 estimado). Todo esto mientras en la Nación ha bajado 5,7% del PBI y la idea es que siga bajando incluso.

Esto evidencia que es sólo la Nación quien ha hecho el esfuerzo, incluso pagando deuda pública con cash, y es la razón por la cual, la baja de impuestos nacionales el sector privado no la nota tanto, debido a este comportamiento de provincias y municipios.

Si vemos el comportamiento del gasto público en provincias, vemos que todas sin excepción lo han subido, incluyendo el pago de intereses de sus deudas. Vamos los 2 siguientes.

El gráfico muestra la tasa promedio ponderada del Impuesto a los Ingresos Brutos por provincia al cierre del primer trimestre de 2026.

Este gráfico muestra cómo ha evolucionado la tasa promedio ponderada del Impuesto a los Ingresos Brutos por principales provincias. En TODAS sin excepción ha subido. Incluso más que en e2023, lo que implica una presión tributaria mayor para el sector privado hoy de la que había en 2023 (la tasa promedio ponderada a diferencia de un promedio simple de tasas, permite ver precisamente la tendencia de la presión tributaria real de IIBR).

Finalmente en este gráfico se puede ver el resultado fiscal por región. Todos con déficit fiscal. Incluso la Patagonia se proyecta con déficit a pesar de las inversiones petroleras, mineras, etcétera.

A manera de colofón

Si los gobernadores y los intendentes no entran en vereda, el sector privado no verá las bajas de presión tributaria nacional, los agentes económicos no notarán mejoras en sus procesos de inversiones y todo es y será más lento.

Argentina es posible que tenga un buen segundo semestre y un mejor 2027 aún. Pero todo este proceso se puede ralentizar o acelerar de acuerdo con el comportamiento que tengan las provincias y municipios en materia fiscal.

“No le pidas al Estado nada porque siempre te saca mucho más de lo que te ha dado”, decía Facundo Cabral. Las provincias y los municipios corroboran al gran trovador.