La rebelión del ocio improductivo: el dulce encanto de no hacer nada

No hacer nada incomoda. Provoca. Despierta la misma reacción que alguien que no ríe en una fiesta o que no tiene redes sociales. El que no produce, estorba. Por eso el ocio puro —el que no se justifica con "me lo merezco" ni con "después de esto arranco"— tiene tan mala prensa. Porque no hacer nada de verdad no se puede postear. No cotiza. No sirve para nada. Y eso lo convierte en algo peligrosamente libre.