"Pará, pará, pará": Alejandro Fantino y la brocha gorda del periodismo oficialista

Fantino asegura que las comunidades virtuales de "Las fuerzas del cielo" han quedado plagadas de heridos por el ninguneo que Sebastián Pareja, principal operador político de Karina Milei, les ha hecho a los "pibes" caputistas que no aparecieron ni a placé en las listas de candidatos para las elecciones bonaerenses del 7 de septiembre.

Además le ha pedido públicamente a Karina Milei, conocida como "el Jefe", que "se limpie al casta Sebastián Pareja" porque "tipos como éste nos desilusionan". Dicho lenguaje del dueño de Neura ha alentado a que otros sitios del streaming se hayan hecho un festival del verdugueo contra el pobre papel de Santiago Caputo en el armado de las listas para las legislativas bonaerenses.

Algunos de ustedes, estimados lectores, deben estar preguntándose por qué los pibes libertarios están exigiendo, de la nada, prenderse de cargos legislativos. ¿Será que para ellos nada es gradual? Antes, por lo menos, era usual eso de hacer méritos.

Alejandro Fantino Alejandro Fantino con el micrófono de Neura.

Los aguantadores

Fantino ha puesto el grito en el cielo ante "la injusticia" que, según él, está padeciendo esa "gran cantidad de pibes libertarios que durante todo este tiempo estuvieron haciéndole el aguante a Javier Milei desde las redes, poniendo los huevos sobre la mesa, y que ahora se quedaron afuera". Está hablando, claro, de los que no fueron incluidos (ni ellos ni sus referentes) en las listas de candidatos de La Libertad Avanza para los comicios bonaerenses.

A ver: no es que todos esos pibes pretendan estar en las listas. Les basta con que estén sus referentes porque, por caso, si el Gordo Dan va de diputado eso significa que se va a rodear de 20 asesores con apetitosos sueldos entre los que van a estar parte de los "pibes" antedichos, que seguramente contarán con un régimen laboral prêt-à-porter para trabajar por la causa, calentitos en el depto, sin tener que madrugar.

Multiplique usted, sufrido lector, los numerosos puestos de asesores que pueden generar quienes salgan electos senadores, diputados o concejales y tal vez entienda el enojo del periodista militante Fantino, un berrinche que lo ha llevado a hablar en nombre de los batallones virtuales anti casta que se quedaron en Pampa y la vía.

Acuérdese que Fantino ha dejado el periodismo "analógico" para tener streaming propio donde ha dado rienda suelta a sus gustos. Por ejemplo, el de tener al presidente de la Nación, Javier Milei, durante cinco horas y media en uno de sus programas de Neura bajando línea sin que nadie lo ponga en aprietos.

(Aquí pido gancho y digo: el viernes mientras escribía esta columna me enteré del incendio que sufrió un sector del edificio de Neura lo que obligó a suspender por un rato la transmisión. Lamento ese hecho y celebro que no haya habido heridos. Ninguna voz está de más en la Argentina -así sean sesgadas- a pesar de que Milei machaque a diario que "no odiamos demasiado a los periodistas").

Un tic irritante

Fantino supo exhibir habilidades para manejar sus programas periodísticos de televisión y no era malo como entrevistador (por más que irritaran algunas fórmulas que usaba, en particular aquel tic donde cortaba al entrevistado y le exigía: "pará, pará, pará ¿vos me estás diciendo que Juan de los Palotes es un corrupto?".

El humorista Ariel Tarico, que suele imitar a Fantino en TN, le hizo decir hace poco al personaje: "Yo soy accionista de este modelo", una frase que inventó Bernardo Neustadt para referirse a su compromiso ideológico con el gobierno de Carlos Menem. Neustadt redefinió en los '90 el show periodístico en TV que luego consolidó Jorge Lanata y que también tuvo su versión Fantino, entre muchas otras.

Javier Milei con Alejandro Fantino.1JPG La promoción del programa en el que Alejandro Fantino entrevistó a Javie Milei por más de 5 horas.

Pareciera que un sector del "Mundo Milei", el de Fantino en este caso, quiere hacernos creer que "los pibes libertarios" vienen a borrar ciertos malos recuerdos de la "gloriosa JP" de los '70 u otras rémoras como las de los pibes camporistas que reventaban de pasión la Casa Rosada cuando Cristina los instalaba en el Patio de las Palmeras como decorado, no sin antes haberles conseguido trabajos rentados en organismos nacionales

Verdaderamente es gracioso que se englobe en el término "pibes" a un montón de "tontos grandes" (así nos decían en mi pueblo cuando hacíamos cosas de "ahuevonados") que no terminan de configurarse en su edad real. Hacer política desde las redes sociales no tiene nada de malo, pero no es cosa de niños.

Vamos a concluir citando a nuestro Alejandro Fantino, sin cortes. Esto dijo hace unos días en Neura enojado por las listas que aprobó La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires.

"Karina (Milei), limpiá a este tipo (Sebastián Pareja) porque te va a traer problemas. Sacátelo de encima porque es absolutamente casta. En vos confío. Tenés grandes condiciones políticas y me encanta cómo armás territorialmente, pero sacate de encima estos casta porque no sirven para nada. Es el momento en el que, para cuidar a Javier (Milei), hay que marcar a muchos pelotudos que se creen Napoleón pero son Rambito y Rambón. El Presidente está desconectado de la mugre del día a día y de la gente que busca sólo permanecer. Y Karina es una buena mina, noble, macanuda y desconfiada, pero no está en la rosca, como muchos. Entonces aparece Pareja y hace declaraciones pegándole a un mundo digital que bancó a Javier desde el inicio. ¿Quién sos?¿ de dónde venís? Estoy a morir con Javier y Karina, pero no con esos tipos que hoy están y mañana no".

Es palabra de Fantino. No te alabamos, Alejandro