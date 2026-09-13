La inflación real ya camina al 1% mensual

El que camina está ganando una batalla silenciosa. Imagen ilustrativa. Cristian Lozano

Mientras el IPC oficial general marca un 1,7%, nuestro IPC Austríaco Puro General cerró agosto en un 1,3% (con una inflación interanual móvil del 21,5%). Pero la sorpresa es aún mayor cuando desvestimos el mercado libre de bienes desregulados: frente al 1,4% oficial de la inflación núcleo/core, el IPC Austríaco Core perforó la barrera psicológica y se clavó en un 0,9%. Para el consumidor óptimo, el "cero coma" ya es una realidad.

El consumidor no es un robot: el poder de la sustitución

El error fundamental de la estadística tradicional es asumir que las personas somos robots. Las agencias de estadísticas de todo el mundo (no sólo el INDEC), diseñan una lista fija de productos y calcula que todos los meses gastamos exactamente el mismo porcentaje en las mismas marcas, suban o bajen los precios.

Los grandes maestros austríacos, como Ludwig von Mises, demostraron que el valor es subjetivo y que las personas actúan. El consumidor real no es un sujeto pasivo que acepta sumisamente el precio de lista de la góndola. Si el INDEC registra que en agosto el rubro de Alimentos y bebidas promedió una suba del 1,7%, asume que el impacto fue lineal.

En la realidad, el ciudadano libre deja de convalidar el precio. El consumidor óptimo migra de inmediato hacia marcas de distribución directa, segundas unidades o combos mayoristas, combinando los días de reintegro de las aplicaciones bancarias o los topes de las billeteras virtuales en comercios de cercanía. Al alterar su conducta de forma dinámica, logra que el changuito real de comida suba solo un 1,3%, quitándole los "picos" estacionales a la estadística del gobierno.

La calle no siempre coincide con lo que sugieren las estadísticas de la economía neoclásica. Imagen ilustrativa.

Veamos un ejemplo:

Para entender a la perfección cómo construimos el IPC Austríaco Puro (que muestra la realidad, no la ficción neoclásica tradicional), bajemos la teoría a la tierra con un ejemplo práctico y cotidiano de la economía real argentina: la compra de comida para el asado y la ensalada de una semana en agosto de 2026.

Imagínense un consumidor que va a comprar 2 kilos de asado y 2 kilos de tomate. Vamos a ver paso a paso cómo calcula este gasto el INDEC y cómo lo construimos nosotros bajo el paraguas austríaco aplicando la Acción Humana.

El relevamiento de precios de lista (la base nominal)

En agosto de 2026, los precios de pizarra promedio en los comercios en general fueron:

Kilo de asado (precio de lista): $17.200 (total por 2 kg: $34.400)

$17.200 (total por 2 kg: $34.400) Kilo de tomate (precio de lista): $4.000 (total por 2 kg: $8.000)

$4.000 (total por 2 kg: $8.000) Gasto total nominal en la pizarra: $42.400

Cómo lo calcula por ejemplo INDEC (metodología estática)

El encuestador entra al comercio, anota los precios de lista ($17.200 y $4.000) y los carga directamente en su matriz fija.

Para el Estado, vos gastaste exactamente $42.400. Si el mes anterior el asado salía $16.700, el INDEC computa matemáticamente una suba lineal y asume que tu costo de vida aumentó de forma rígida y supone que consumiste la misma cantidad.

Cómo construimos el IPC Austríaco Puro (metodología dinámica)

Para la Escuela Austríaca, las personas no son un robot; miramos a un ser humano que actúa para defender su bolsillo utilizando dos principios: el Arbitraje de Medios de Pago y la Sustitución Subjetiva.

Acción A: arbitraje con cuenta DNI, billeteras, etc.

En agosto de 2026, hubo bancos y billeteras que ofrecían un 20% de descuento de lunes a viernes en comercios de cercanía y carnicerías con un tope de reintegro semanal de $6.000, por ejemplo.

En lugar de pagar $34.400 en efectivo por la carne, el consumidor paga con QR.

El descuento del 20% sobre $34.400 son $6.880. Pero el tope de la app es de $6.000.

Precio de Transacción Optimizado de la carne: $34.400 - $6.000 = $28.400 (El kilo real te quedó en $14.200).

Acción B: sustitución subjetiva en la verdulería

El consumidor ve que el tomate redondo de invernadero está caro ($4.000 el kilo). Como su presupuesto es escaso, decide no convalidar el precio de lista de la estadística estatal. Reordena sus preferencias y compra verdura de estación: migra al repollo, la zanahoria, etc., que se liquidan a $2.000 el kilo.

Precio de transacción optimizado de la verdura: 2 kilos × $2.000 = $4.000 (esquivó el precio inflado del tomate).

El cálculo comparativo final

Ponemos los dos resultados reales en la fórmula de la calle:

La comparativa entre los datos de INDEC y el análisis austríaco.

El veredicto:

Mientras la estadística oficial dice que necesitás $42.400 para comer esa semana, la Acción Humana demuestra que con $32.400 lograste el mismo objetivo (alimentar a tu familia con proteínas y vegetales).

Tu poder de compra real fue un 23,58% superior al que calculó el Estado. Al procesar millones de estas decisiones dinámicas mensuales en toda la economía, es como logramos determinar que en agosto la inflación real de la calle fue del 1,3% frente al 1,7% oficial.

La evolución de la Inflación Núcleo.

El valor del efectivo

El otro punto ciego del IPC oficial es la rigidez con la que mira los medios de pago. El INDEC toma el precio de pizarra digitalizada. Sin embargo, en el día a día, la forma en que paga el consumidor define el valor de tu dinero.

Miremos lo que pasó este mes con el rubro de Prendas de vestir y calzado. El índice formal del Estado detectó una leve baja del -0,6% por los remanentes de las liquidaciones de invierno. Pero cualquiera que haya caminado por comercios y los outlets con billetes físicos en la mano sabe que el comercio independiente ofreció descuentos feroces por pago en efectivo ("billete") o transferencia vía “alias”, llevando la deflación real de la indumentaria a un -1,8%. El peso físico tuvo más valor marginal de intercambio que el peso atrapado en el circuito bancario formal.

Ese mismo arbitraje de la moneda física es el que permite que la inflación núcleo del mercado puro (0,9%) viaje a una velocidad marcadamente inferior a la que mide el termómetro estatal (1,4%).

La variación de precios según categorías.

Conclusión

La inflación no es un promedio abstracto que se decide en una oficina. Es una variable individual que depende de tus elecciones, de tu capacidad de sustitución subjetiva y de tu viveza para administrar los medios de pago en la calle.

El IPC del INDEC es una planilla útil para los acreedores del Estado. Pero el IPC Austríaco (tanto en su medición general del 1,3% como en su núcleo del 0,9%) es el único termómetro fiel de la economía de mercado. Demuestra que, cuando se apaga la máquina de emitir y se deja actuar a los individuos en libertad, el bolsillo del que camina, compara y negocia siempre va un paso adelante de la estadística oficial.