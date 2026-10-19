El Súper Niño viene sin el pan bajo el brazo: panorama tormentoso para la economía y los precios

Lluvias, granizo, inundaciones, desbordes, plagas, caminos anegados, aumento en los fletes, evacuados y debastecimiento dan forma a la tormenta perfecta. Los efectos del ciclo de El Niño, por el aumento de la temperatura en el Pacífico ecuatorial, provocarán importantes consecuencias en la actividad agropecuaria, tanto regional como en la Pampa Húmeda.
Ya el Litoral argentino está sufriendo la crecida de los ríos más caudalosos y los productores realizan ingentes esfuerzos para salvar al ganado, mientras diversos cultivos de la región quedarán diezmados. No toda la producción será afectada en forma pareja, incluso algunos campos esperan mayor rendimiento gracias a la temporada de lluvias.
En la viticultura, siempre expuesta a las inclemencias del tiempo, además de las tormentas graniceras típicas del verano, velan por la sanidad vegetal, atento al clima húmedo propicio para la proliferación de plagas. Las labores preventivas deberán acentuarse también en la fruticultura, lo que acarrea mayores costos. Todo sin contar los gastos de planificación, prevención y reparación en las zonas urbanas que impacta en las arcas del Estado y en los presupuestos privados.
Las copiosas lluvias en distintas zonas del país ya están empujando los precios de frutas y verduras, mientras se aguardan incrementos en la carne para las próximas semanas. Según cálculos del FMI los ciclos de El Niño elevan los precios de los alimentos a nivel global alrededor de 5% en un año.
El FMI está pidiendo más ajuste, pese al superávit primario alcanzado en septiembre y el superávit financiero de 0,3% del PBI, en el acumulado del año, al suponer que diciembre será deficitario. A la economía familiar no le queda margen para seguir ajustando, y la ecuación puede quedar más detonada por la marcha de la inflación doméstica (el Índice de Precios Internos al por Mayor subió 3,2% en septiembre) y la suba internacional de precios, ocasionada por el aumento del petróleo que ha llegado a 110 dólares el barril de crudo BRENT.
Si el gobierno nacional decide cumplir a pie juntillas las metas fiscales con el Fondo y ajustara más los subsidios a los servicios públicos, sumado a los incrementos en los combustibles, difícilmente pueda atemperar la suba de la inflación y los efectos añadidos del Súper Niño.
En pocas palabras
- El Niño: provocará consecuencias en la actividad agropecuaria y aumento de precios de alimentos.
- Impacto económico: las lluvias y desbordes ya afectan frutas, verduras y se esperan subas en la carne.
- Inflación y ajuste: el FMI pide más ajuste, pero la suba de combustibles y efectos climáticos dificultan el control de precios.