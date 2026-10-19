El Súper Niño viene sin el pan bajo el brazo: panorama tormentoso para la economía y los precios

Las copiosas lluvias en distintas zonas del país ya están empujando los precios de frutas y verduras, mientras se aguardan incrementos en la carne para las próximas semanas. Según cálculos del FMI los ciclos de El Niño elevan los precios de los alimentos a nivel global alrededor de 5% en un año.

Los precios de frutas y verduras son afectados por las consecuencias de El Niño. Foto: archivo

El FMI está pidiendo más ajuste, pese al superávit primario alcanzado en septiembre y el superávit financiero de 0,3% del PBI, en el acumulado del año, al suponer que diciembre será deficitario. A la economía familiar no le queda margen para seguir ajustando, y la ecuación puede quedar más detonada por la marcha de la inflación doméstica (el Índice de Precios Internos al por Mayor subió 3,2% en septiembre) y la suba internacional de precios, ocasionada por el aumento del petróleo que ha llegado a 110 dólares el barril de crudo BRENT.

Si el gobierno nacional decide cumplir a pie juntillas las metas fiscales con el Fondo y ajustara más los subsidios a los servicios públicos, sumado a los incrementos en los combustibles, difícilmente pueda atemperar la suba de la inflación y los efectos añadidos del Súper Niño.