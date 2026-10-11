El peso de los impuestos ocultos

El circuito del goteo: ¿adónde va tu dinero?

Si analizamos de manera consolidada la incidencia total, directa e indirecta, de los tributos sobre el precio de un bien de consumo masivo a octubre de 2026, descubrimos un desvío de incentivos fenomenal entre quien recauda el impuesto en la ventanilla y quien se queda finalmente con los fondos en su cuenta bancaria para gastarlos.

A través de la Ley de Coparticipación Federal y los regímenes de distribución secundaria, el Estado nacional no se queda con la totalidad de lo que recauda. Descontando los fondos destinados a la seguridad social, aproximadamente el 48% de la masa impositiva nacional se transfiere automáticamente a gobernaciones e intendencias.

Al desarmar el componente nacional y distribuir la coparticipación por su destino final de caja, la anatomía de un ticket de compra de $100 en la economía real se compone de la siguiente manera:

Costo privado genuino ($42): es la porción real que remunera al sector privado (materia prima, inversión, flete y salarios netos). Subió 11 puntos desde noviembre de 2023 ($31) gracias a la eliminación del impuesto PAIS, la baja de aranceles nacionales y el desarme de las trabas burocráticas a la producción (una efectiva devolución al sector privado de lo que antes se quedaba el Estado nacional).

es la porción real que remunera al sector privado (materia prima, inversión, flete y salarios netos). Subió 11 puntos desde noviembre de 2023 ($31) gracias a la eliminación del impuesto PAIS, la baja de aranceles nacionales y el desarme de las trabas burocráticas a la producción (una efectiva devolución al sector privado de lo que antes se quedaba el Estado nacional). Caja real del Estado nacional ($20,3): es la porción neta que le queda a la Nación tras transferir la coparticipación. Cayó de 25,4% en 2023 a 20,3% actual, lo que refleja el achicamiento real del Estado federal.

es la porción neta que le queda a la Nación tras transferir la coparticipación. Cayó de 25,4% en 2023 a 20,3% actual, lo que refleja el achicamiento real del Estado federal. Caja real de las provincias ($28,5): suma la recaudación propia provincial (Ingresos Brutos en cascada, Sellos, Inmobiliario Rural, Patentes) más el goteo diario de la coparticipación federal.

suma la recaudación propia provincial (Ingresos Brutos en cascada, Sellos, Inmobiliario Rural, Patentes) más el goteo diario de la coparticipación federal. Caja real de los municipios ($9,2): suma el impacto de sus tasas locales (tasa de Seguridad e Higiene, tasas viales a los combustibles) más lo que les derraman las provincias por coparticipación secundaria.

La autopsia de la caída: coparticipación vs. tasas propias

La leve caída de recursos en las provincias (-5,6% real en promedio) y la casi imperceptible variación en los municipios (-0,3%) durante el último año se explican por 2 razones contrapuestas:

En las provincias: 70% de su contracción se debió exclusivamente a la caída de la coparticipación federal provocada por la baja de impuestos nacionales distorsivos (baja del IVA aduanero y eliminación del impuesto PAIS). El 30% restante respondió a la caída de ingresos propios volátiles, como Sellos (-15,8%) y regalías (-7,8%).

70% de su contracción se debió exclusivamente a la provocada por la baja de impuestos nacionales distorsivos (baja del IVA aduanero y eliminación del impuesto PAIS). El 30% restante respondió a la caída de ingresos propios volátiles, como Sellos (-15,8%) y regalías (-7,8%). En los municipios: 100% de su pérdida potencial provino del menor goteo provincial, pero los intendentes lograron compensarla y blindar sus cajas de forma artificial mediante una agresiva suba de tasas locales y la invención de impuestos en los surtidores (tasas viales) e infinidad de “tasas inventadas”.

El escenario contrafáctico: lo que la política nos quitó

La gran pregunta que nos plantea la teoría austríaca es: ¿qué hubiera pasado si gobernadores e intendentes hubiesen acompañado la austeridad nacional congelando sus impuestos en los niveles de 2023? El cálculo contrafáctico es contundente:

La caída real de las provincias habría sido de 12,2% (en lugar de 5,6%) , lo que las habría obligado a un desarme masivo del empleo militante y de estructuras burocráticas innecesarias.

, lo que las habría obligado a un desarme masivo del empleo militante y de estructuras burocráticas innecesarias. La caída real de los municipios habría sido de 11,0% (en lugar de 0,3%) , lo que habría desnudado la insostenibilidad de las intendencias sin el cobro indebido de tasas a los combustibles.

, lo que habría desnudado la insostenibilidad de las intendencias sin el cobro indebido de tasas a los combustibles. La participación del privado habría saltado a 45%: esos 3 puntos porcentuales de diferencia representan miles de millones de pesos expropiados a la economía real que hoy deberían estar financiando salarios privados genuinos, inversiones logísticas o una baja directa en los precios de las góndolas.

Estructura de precios. Elaboración propia sobre la base de datos del Ministerio de Economía y del INDEC, con apoyo de la IA.

El verdadero soberano del gasto

El análisis de economía aplicada arroja una conclusión indiscutible: las provincias y los municipios son los verdaderos soberanos del gasto público en el precio final de los bienes, ya que absorben en conjunto 37,7% del ticket de desembolso de la economía. Esto casi duplica el peso neto que retiene la administración nacional ($20,3).

Impedidos de recurrir a la devaluación y a la emisión del Banco Central (como se resolvía en el pasado), gobernadores e intendentes optaron por un salvataje burocrático coactivo. Casi 1 de cada 5 pesos (19%) del dinero neto que gastamos va directo a financiar el costo político local. El verdadero techo para la competitividad argentina y el alza del salario real ya no está tanto en Balcarce 50, sino en las legislaturas provinciales y en los concejos deliberantes de cada rincón del país.