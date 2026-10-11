Para entender la verdadera batalla por el valor del dinero en la economía argentina actual, es necesario levantar la alfombra del gasto público y analizar el eslabón más asfixiante que destruye el bolsillo de los ciudadanos: la presión fiscal subnacional.
El peso de los impuestos ocultos
Queda claro que una parte importante del precio final que pagan los consumidores cuando compran algo queda en las provincias y los municipios
Para la Escuela Austríaca de Economía -y en especial para Murray Rothbard en su obra "Poder y mercado"-, los impuestos no son el pago por servicios públicos, sino confiscaciones directas que distorsionan los costos reales de las empresas. Cuando un municipio o una provincia aplica una tasa o un impuesto indirecto, genera una suba artificial de costos en las etapas iniciales de la producción. Este fenómeno actúa como un efecto Cantillon inverso: deprime el poder de compra real mucho antes de que el producto terminado llegue a la góndola.
Al haber el gobierno nacional casi congelado la emisión del Banco Central (hoy solo queda la compra de reservas) y cerrado el grifo de las transferencias discrecionales, las provincias y los municipios entraron en “abstinencia de pesos”. Para sostener sus estructuras de gasto político, la respuesta de intendentes y gobernadores a lo largo del país ha sido elevar las alícuotas de Ingresos Brutos u otros impuestos provinciales y multiplicar la creación de “tasas viales” sobre los combustibles o tasas de abasto intermunicipales.
El circuito del goteo: ¿adónde va tu dinero?
Si analizamos de manera consolidada la incidencia total, directa e indirecta, de los tributos sobre el precio de un bien de consumo masivo a octubre de 2026, descubrimos un desvío de incentivos fenomenal entre quien recauda el impuesto en la ventanilla y quien se queda finalmente con los fondos en su cuenta bancaria para gastarlos.
A través de la Ley de Coparticipación Federal y los regímenes de distribución secundaria, el Estado nacional no se queda con la totalidad de lo que recauda. Descontando los fondos destinados a la seguridad social, aproximadamente el 48% de la masa impositiva nacional se transfiere automáticamente a gobernaciones e intendencias.
Al desarmar el componente nacional y distribuir la coparticipación por su destino final de caja, la anatomía de un ticket de compra de $100 en la economía real se compone de la siguiente manera:
- Costo privado genuino ($42): es la porción real que remunera al sector privado (materia prima, inversión, flete y salarios netos). Subió 11 puntos desde noviembre de 2023 ($31) gracias a la eliminación del impuesto PAIS, la baja de aranceles nacionales y el desarme de las trabas burocráticas a la producción (una efectiva devolución al sector privado de lo que antes se quedaba el Estado nacional).
- Caja real del Estado nacional ($20,3): es la porción neta que le queda a la Nación tras transferir la coparticipación. Cayó de 25,4% en 2023 a 20,3% actual, lo que refleja el achicamiento real del Estado federal.
- Caja real de las provincias ($28,5): suma la recaudación propia provincial (Ingresos Brutos en cascada, Sellos, Inmobiliario Rural, Patentes) más el goteo diario de la coparticipación federal.
- Caja real de los municipios ($9,2): suma el impacto de sus tasas locales (tasa de Seguridad e Higiene, tasas viales a los combustibles) más lo que les derraman las provincias por coparticipación secundaria.
La autopsia de la caída: coparticipación vs. tasas propias
La leve caída de recursos en las provincias (-5,6% real en promedio) y la casi imperceptible variación en los municipios (-0,3%) durante el último año se explican por 2 razones contrapuestas:
- En las provincias: 70% de su contracción se debió exclusivamente a la caída de la coparticipación federal provocada por la baja de impuestos nacionales distorsivos (baja del IVA aduanero y eliminación del impuesto PAIS). El 30% restante respondió a la caída de ingresos propios volátiles, como Sellos (-15,8%) y regalías (-7,8%).
- En los municipios: 100% de su pérdida potencial provino del menor goteo provincial, pero los intendentes lograron compensarla y blindar sus cajas de forma artificial mediante una agresiva suba de tasas locales y la invención de impuestos en los surtidores (tasas viales) e infinidad de “tasas inventadas”.
El escenario contrafáctico: lo que la política nos quitó
La gran pregunta que nos plantea la teoría austríaca es: ¿qué hubiera pasado si gobernadores e intendentes hubiesen acompañado la austeridad nacional congelando sus impuestos en los niveles de 2023? El cálculo contrafáctico es contundente:
- La caída real de las provincias habría sido de 12,2% (en lugar de 5,6%), lo que las habría obligado a un desarme masivo del empleo militante y de estructuras burocráticas innecesarias.
- La caída real de los municipios habría sido de 11,0% (en lugar de 0,3%), lo que habría desnudado la insostenibilidad de las intendencias sin el cobro indebido de tasas a los combustibles.
- La participación del privado habría saltado a 45%: esos 3 puntos porcentuales de diferencia representan miles de millones de pesos expropiados a la economía real que hoy deberían estar financiando salarios privados genuinos, inversiones logísticas o una baja directa en los precios de las góndolas.
El verdadero soberano del gasto
El análisis de economía aplicada arroja una conclusión indiscutible: las provincias y los municipios son los verdaderos soberanos del gasto público en el precio final de los bienes, ya que absorben en conjunto 37,7% del ticket de desembolso de la economía. Esto casi duplica el peso neto que retiene la administración nacional ($20,3).
Impedidos de recurrir a la devaluación y a la emisión del Banco Central (como se resolvía en el pasado), gobernadores e intendentes optaron por un salvataje burocrático coactivo. Casi 1 de cada 5 pesos (19%) del dinero neto que gastamos va directo a financiar el costo político local. El verdadero techo para la competitividad argentina y el alza del salario real ya no está tanto en Balcarce 50, sino en las legislaturas provinciales y en los concejos deliberantes de cada rincón del país.
En pocas palabras
- Impuestos ocultos: una parte significativa del precio final de los bienes corresponde a tributos provinciales y municipales.
- Gasto político: provincias y municipios aumentan impuestos y tasas para sostener sus estructuras ante la falta de fondos nacionales.
- Soberanía del gasto: los gobiernos subnacionales recaudan e37,7% del gasto en bienes de consumo, superando al Estado nacional.