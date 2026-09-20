El Estado hace que los precios mayoristas no aflojen

El orden fiscal de la Nación logró quebrar la inercia inflacionaria macro, pero las variables microeconómicas no se sanean solas. Foto: Cristian Lozano/Diario UNO

El dinero no se reparte como la lluvia: el "Efecto Cantillon"

El primer gran error analítico es creer que cuando se emite dinero sin respaldo, todos los precios de la sociedad suben al mismo tiempo y en la misma proporción. Los economistas austríacos enseñan que el dinero nuevo entra a la economía por canales específicos: el sistema financiero, el rescate de pasivos o los grandes contratistas.

Los primeros en recibir esos pesos (los eslabones más altos de la cadena) los usan de inmediato para cubrirse, adquiriendo bienes durables, maquinarias, energía o insumos industriales al por mayor. Por eso, toda la gigantesca emisión de pesos heredada de diciembre de 2023 impactó primero y con más fuerza en los precios mayoristas e inversores, dejando una "resaca" de costos altos en bienes de capital que todavía no ha bajado.

Para cuando ese dinero baja al circuito comercial y llega en forma de salarios al bolsillo de la gente, el impacto ya se retrasó. Al cortarse la emisión monetaria, el mercado se quedó sin pesos excedentes. Por ende, la góndola minorista frenó su marcha al 21,5% porque el consumidor final simplemente no puede convalidar más aumentos; pero el productor en su planta sigue pagando los platos rotos de la emisión pasada a una velocidad del 45,5%.

Los productores siguen pagando el precio de los errores pasados, como se ve en este gráfico.

El Triángulo de Garrison y el peligro de consumir el capital

El economista norteamericano Roger Garrison popularizó un famoso modelo gráfico en forma de triángulo para explicar la estructura de producción. La base representa los bienes de consumo final (la góndola) y la cúspide representa las etapas más alejadas (materias primas, insumos básicos, bienes de capital).

El shock de estabilización secó la base de pesos, provocando la desinflación apurada en los comercios minoristas. Sin embargo, las etapas de arriba están atadas a proyectos de inversión de largo plazo que siguen traccionando (explicando, en parte, el récord de exportaciones de los sectores transables), lo que mantiene una altísima rigidez a la baja en los costos corporativos de reposición.

Esta diferencia de 24 puntos porcentuales genera un peligro mortal conocido como "consumo de capital". Si una pyme o un inversor calcula sus ganancias basándose únicamente en el índice de consumo tradicional, corre el riesgo de retirar utilidades contables que son ficticias. Al momento de tener que comprar un repuesto pesado, actualizar el software o renovar la flota logística, se dará cuenta de que los pesos acumulados no alcanzan. La estructura productiva del país se vuelve silenciosamente más vieja, menos tecnológica y más chica.

La "Hidra" impositiva subnacional y la transición

Muchos analistas culpan al gobierno nacional por la persistencia de esta inflación corporativa, pero un análisis riguroso demuestra que la responsabilidad del Poder Ejecutivo nacional es acotada y de pura transición. El Banco Central mantiene restricciones temporales (como los plazos de pago diferidos para los importadores) para cuidar las reservas y evitar un salto abrupto del dólar que destruiría el capital remanente de las empresas operativas (algo que se tiene que corregir lo más rápido posible). Es una estrategia de "triage" de matriz hayekiana: ordenar la macroeconomía primero.

El Banco Central mantiene restricciones temporales (como los plazos de pago diferidos para los importadores) para cuidar las reservas y evitar un salto abrupto del dólar.

El verdadero problema de los costos altos que hoy sufre el inversor se desplazó de forma horizontal hacia las provincias y los municipios. Ante el recorte de transferencias desde la Casa Rosada, el entramado político subnacional reaccionó incrementando la presión micro-fiscal para sostener sus propias estructuras:

A nivel provincial: el sostenimiento del impuesto a los Ingresos Brutos cobrado en cascada (que grava cada etapa de la producción sin permitir deducciones) castiga con dureza a las cadenas productivas largas y complejas. Y por si fuera poco, en 2025 y la proyección de 2026 es que el gasto público de las provincias aumenta.

el sostenimiento del impuesto a los (que grava cada etapa de la producción sin permitir deducciones) castiga con dureza a las cadenas productivas largas y complejas. Y por si fuera poco, en 2025 y la proyección de 2026 es que el gasto público de las provincias aumenta. A nivel municipal: la proliferación de Tasas de Seguridad e Higiene (y todo tipo de tasas y de impuestos encubiertos) que los intendentes aplican ya no como un costo fijo de inspección o entregando un servicio, sino como un porcentaje directo sobre la facturación bruta de las empresas, actuando como aduanas interiores encubiertas.

Desafío: eliminar el costo institucional

La lección para los tomadores de decisiones es clara: el orden fiscal de la Nación logró quebrar la inercia inflacionaria macro, pero las variables microeconómicas no se sanean solas. Mientras el Congreso y la Justicia sigan trabando las reformas laborales y fiscales de fondo, y los municipios y provincias sigan utilizando la micro-extracción impositiva para financiar el gasto local, la brecha estructural seguirá abierta.

Para las pymes y los inversores, la estabilidad cambiaria actual representa una gran ventana de oportunidad para optimizar procesos y hacer negocios líquidos de corto plazo; pero el verdadero crecimiento económico y el hundimiento de grandes capitales para generar empleo genuino requerirán que las reglas de la libertad económica tengan fuerza de ley definitiva en todos los niveles del Estado. Para ello es clave recordar lo que decía Ronald Reagan: "El gobierno nunca es la solución, el gobierno siempre es el problema”.