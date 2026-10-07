Chau, Lionel Messi; hola, leyenda del fútbol mundial

Lionel Messi.

La ansiedad por Lionel Messi

Bien, jefe. Acá andamos... esperando que llegue la noche. Así me respondió, con el corazón en la mano, el chico veinteañero que atiende un quiosco cerca de la Rotonda del Avión. Apenas eran las 3 de la tarde y en ese pibe se resumía toda la ansiedad de un país futbolero de cara al partido de despedida de La Pulga Lionel Messi.

Aplaudo a Messi por todas las alegrías que nos dio en cada cancha durante tantos años. Pero no dejo de aplaudirlo por algo más: porque se fue de la Selección por la puerta grande y decisión propia, sin que nadie se lo pidiera, sin escándalos ni estridencias. Sin silbidos. Porque está entero de pies a cabeza.

Claro que me hubiera gustado que siguiera un rato más, pero respeto su decisión. "Hay que saber irse a tiempo", dice el viejo adagio. Y él lo hizo cuando sintió que por la camiseta había dejado todo, como declaró antes del partido a través de su red social.

Ya radicado en Estados Unidos, podría haber disfrutado del Mundial 2026 desde lo más alto de los palcos más ostentosos, pero no. Messi es un competidor nato y no quiere perder ni a las bolitas. Entonces, siguió, entrenó, se preparó, se cuidó e hizo maravillas que nadie que estuviera en su sano juicio imaginó que haría.

Lionel Messi canta victoria en el Mundial 2026.

Todavía lo recuerdo cuando en 2006, durante el Mundial de Alemania, Lionel Messi -por entonces una gran promesa- se puso a juguetear con un puñado de pasto, la mirada en el piso, a un costado de la cancha, con la decepción del chico que quiso jugar y ni siquiera pudo entrar.

Veinte años después, casi al cierre de esta martes -insisto- tristón, lo vi estirarse todo lo que pudo para hacerle un gol a la selección africana de Benin.

No le debés nada a nadie, Lionel Messi. Hiciste de todo con la camiseta de la Selección.

Ganaste, perdiste, igual te divertiste, diría el maestro uruguayo Eduardo Galeano, como en su Fútbol a sol y sombra.

Ojalá algún día tomes real conciencia de la felicidad que nos diste, Lionel Messi.

De todos los aplausos que te dimos.

De todo lo que lloramos de alegría.

De todo lo que te queremos los que amamos este maravilloso deporte llamado fútbol.

De la enorme cantidad de pibes que jugaron, y seguirán haciéndolo, a ser vos cada vez que salten a una cancha o salgan a patear en la vereda o en un parque.

Chau, Lionel Messi.

Hola, leyenda.

Lio Messi no te vayas, Lio vení...

Eh, Lionel Messi. Pará, pará. No te vayas. Dos cositas.

Decime, ¿tenías preparado ese tiro de esquina tan preciso para el gol de Otamendi?

¿Y el gol de penal para hacernos vibrar una vez más? Si hasta la maldición de los penales rompiste en esta última noche con ese zurdazo arriba, inatajable...