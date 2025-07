Ahora Jose Luis Ramón y Daniel Orozco se hicieron "creyentes" y buscan sumarte "a vos"

Parió nomás la nona. El resultado es que tenemos un nueva alianza política en Mendoza. La encabezan dos personajes cuya caracterización ideológica podría ser la del político de variedades. Uno es el abogado José Luis Ramón, ex Protectora, hoytodavía filo kirchnerista o neoperonista, mañana se verá, aunque podría volver a "protector". El otro es el médico Daniel Orozco, ex intendente radical de Las Heras y ex candidato a vicegobernador por el demarchismo, e imputado por la Justicia bajo la acusación de fraude.