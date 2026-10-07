Nordox 45 WG: el aliado de la vid que cuida el suelo y el vino

En la vitivinicultura, Nordox 45 WG se posiciona como un escudo preventivo multisitio de contacto. "La regla de oro es aplicarlo antes de ver los síntomas. Sirve para controlar la peronóspora y más de 100 patógenos. Al estar asociado con óxido de zinc, se genera una sinergia que hace que funcione también como un potente bactericida, marcando una diferencia con el resto de los cobres del mercado", agregó la especialista.

¿Por qué los enólogos prefieren menos cobre metálico?

El principal valor agregado del producto radica en su formulación tecnológica. Al tratarse de una micropartícula granulodispersable de baja solubilidad, se adhiere de manera óptima y permite reducir drásticamente la cantidad del elemento puro que se vuelca en la tierra.

"Esta es la principal ventaja y lo que más les interesa a los enólogos. Al tener que aplicar menos cobre metálico por hectárea, nos alineamos con las exigencias actuales de la Unión Europea para bajar el impacto ambiental en los suelos. Pero, fundamentalmente, en la vinificación evita que los residuos de cobre puedan llegar a detener la fermentación en el tanque", subrayó Rossi.

Respecto a su disponibilidad, desde Brometan confirmaron que el cargamento importado desde Noruega ya se encuentra en el país y estará disponible en Mendoza y San Juan a partir del mes de octubre. La comercialización se realizará a través de las principales agronomías de la región, por lo que recomendaron a los productores ir anticipando sus cotizaciones de cara a la nueva campaña.